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«Уголок творчества и памяти» Станислава Говорухина открыли в Ижевске

11:31, 15 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
11:31, 15 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
670
0
#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#память\n#ОНФ
Фото: ИА Сусанин
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Каждый желающий может оставить запись в книге памяти до 18 июня.

Ижевск. Удмуртия. В региональном исполкоме Общероссийского народного фронта в Удмуртской Республике открыли Уголок творчества и памяти Станислава Говорухина. Как сообщает пресс-служба ОНФ Удмуртии, такие уголки открылись во всех региональных отделениях в пятницу, 15 июня, в память сопредседателя Центрального штаба Фронта.

Напомним, в четверг, 14 июня, советский и российский кинорежиссёр Станислав Говорухин скончался в Москве на 83-м году жизни.

«Широта души Станислава Сергеевича, его искреннее стремление быть полезным своей стране не только в искусстве, но и на общественно-политической арене, его неутомимость всегда восхищали всех. Он был символом Народного фронта, гуру для активистов и сторонников ОНФ, который подавал мудрый пример каждому и своими поступками показывал, что главное в любом начатом деле - оставаться человеком», - говорится в сообщении.

«Ушёл наставник и Друг… Дорогой и любимый Станислав Сергеевич, для меня Вы навсегда останетесь таким, жизнелюбом и Мастером!», - написал на своей страничке в Facebook глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Уголок творчества и памяти Станислава Говорухина будет открыт с 15 по 18 июня. Каждый желающий житель Удмуртии в специальной книге памяти сможет написать свои слова о Станиславе Сергеевиче и оставить соболезнования. Адрес в Ижевске: улица Красногеройская, 18, 1 этаж, правое крыло.

11:31, 15 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
670
0
#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#память\n#ОНФ

 

 

 


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