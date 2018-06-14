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Станислав Говорухин: каким его запомнил Ижевск

13:55, 14 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
13:55, 14 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#культура\n#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#российское кино
Фото: ИА Сусанин
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«Сусанин» вспомнил яркие цитаты из визита режиссёра в Удмуртию в 2017 году.

Ижевск. Удмуртия. Советский и российский актёр, кинорежиссёр, политический и общественный деятель Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в четверг, 14 июня 2018 года. Годом ранее он приезжал в Удмуртию по приглашению главы региона Александра Бречалова, который называет его своим другом и наставником.

Станислав Говорухин встретился с работниками культуры и творческой интеллигенцией Ижевска 28 августа 2017 года. «Сусанин» решил вспомнить самые яркие моменты.

 

О судьбе кинематографа Удмуртии

Станислав Говорухин сказал, что в Удмуртии кинематографа нет, но развитие его вполне возможно: «Что я могу знать об удмуртских кинематографистах? Пока здесь нет кинематографа… Конечно, надо развивать региональный кинематограф, и не только документальное кино, нужно снимать и игровые картины, или пытаться, по крайней мере, вот тогда мы и узнаем об удмуртских кинематографистах».

По мнению прославленного режиссёра, толчком в развитии регионального кинематографа могут стать талантливые люди: «Сегодня снимают кино на телефоны, и иногда не нужны большие средства для этого. Конечно, надо с чего-то начинать, а потом и руководство региона, если увидит, что это интересный и талантливый коллектив, тоже будет помогать».

 

О фильме про Калашникова

На вопрос о возможности создания фильма о конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове, режиссёр Говорухин заявил, что на пустом месте это невозможно, в основу должно лечь хорошее литературное произведение: «В основе кино - драматургия и хороший литературный материал. Для этого не обязательно жить в Москве, Петербурге, близко к кинематографическому центру. Появится литература - появится и кино».

 

О своей «лебединой песне»

Отвечая в Ижевске на вопрос поклонников своего таланта, Говорухин сообщил, что больше не будет снимать кино: «Я до сих пор считаю, что моя лучшая картина - «Конец прекрасной эпохи». Более того, я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделаю».

 

О творческих союзах России

На вопрос народного художника Удмуртии Петра Ёлкина про закон «О творческих союзах», Говорухин ответил, что главная трудность как раз в самих творческих людях: «Так и не смогли договориться с творческими союзами, с творческими людьми. Они всё время делили имущество… публика невозможная. Кажется со второго созыва Госдумы к этому вопросу мы всё время возвращаемся, но я пути не вижу. Понятно, что искусство не может существовать в условиях рынка. По крайней мере, чтобы перестроиться, нужно 100-150 лет».

Также Станислав Сергеевич заверил, что «руками и ногами за введение истории кинематографа в школе».

Встреча Станислава Говорухина с творческой интеллигенцией Удмуртии

Режиссер Станислав Говорухин встретился с работниками культуры и творческой интеллигенцией Ижевска. В понедельник, 28 августа, он прибыл в Генеральский дом. Как рассказали информационному агентству "Сусанин" в министерстве культуры и туризма Удмуртской Республики, Говорухин обсудит развитие культуры в целом, а также возможное участие региона в федеральных проектах https://susanin.news/udmurtia/society/20170828-240661/

13:55, 14 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
479
0
#культура\n#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#российское кино

 

 

 


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