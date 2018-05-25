Председатель Верховного суда Удмуртии: вынести приговор бывшему главе рука не дрогнет

Соловьеву инкриминируются два эпизода получения взятки должностным лицом.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Верховного суда Удмуртии Юрий Суханов рассказал, что дело бывшего главы региона Александра Соловьева могут рассмотреть в республике. Об этом пишут Izvestiaur.

«Ко мне обращались органы соответствующие в октябре прошлого года -можем ли мы рассмотреть данное дело. Мы, в смысле, в республике. Было такое обращение. Я сказал, что у меня рука не дрогнет вынести решение по данному делу. <> И назначено будет наказание, я думаю, с учётом всех обстоятельств, в том числе и личности, и состояния здоровья», - цитирует издание слова Суханова.

Он добавил, что ранее планировалось, что дело поступит в республику в декабре 2017 года, позже срок перенесли на май. При этом в объединенной пресс-службе судейского сообщества информагентству «Сусанин» пояснили, что материалы в Удмуртию еще не поступили.

Напомним, что Соловьева задержали в 4 апреля 2017 года и в этот же день доставили в Москву. Его обвинили в получении взятки в размере 140 млн рублей. А в начале августа бывшего главу Удмуртии перевели из СИЗО под домашний арест.

Соловьеву инкриминируются два эпизода получения взятки должностным лицом в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй взятки, общая сумма которых составила 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера. За это Александр Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов.