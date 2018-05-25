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Председатель Верховного суда Удмуртии: вынести приговор бывшему главе рука не дрогнет

15:13, 25 мая, 2018
15:13, 25 мая, 2018
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#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
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Соловьеву инкриминируются два эпизода получения взятки должностным лицом.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Верховного суда Удмуртии Юрий Суханов рассказал, что дело бывшего главы региона Александра Соловьева могут рассмотреть в республике. Об этом пишут Izvestiaur.

«Ко мне обращались органы соответствующие в октябре прошлого года -можем ли мы рассмотреть данное дело. Мы, в смысле, в республике. Было такое обращение. Я сказал, что у меня рука не дрогнет вынести решение по данному делу. <> И назначено будет наказание, я думаю, с учётом всех обстоятельств, в том числе и личности, и состояния здоровья», - цитирует издание слова Суханова.

Он добавил, что ранее планировалось, что дело поступит в республику в декабре 2017 года, позже срок перенесли на май. При этом в объединенной пресс-службе судейского сообщества информагентству «Сусанин» пояснили, что материалы в Удмуртию еще не поступили.

Напомним, что Соловьева задержали в 4 апреля 2017 года и в этот же день доставили в Москву.  Его обвинили в получении взятки в размере 140 млн рублей. А в начале августа бывшего главу Удмуртии перевели из СИЗО под домашний арест.

Соловьеву инкриминируются два эпизода получения взятки должностным лицом в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй взятки, общая сумма которых составила 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера. За это Александр Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов.

15:13, 25 мая, 2018
107
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#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд

 

 

 


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