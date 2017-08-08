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      Браслет безвластия: экс-главу Удмуртии Александра Соловьева поместили под домашний арест

      13:13, 08 августа, 2017
      Яна Шамаева
      13:13, 08 августа, 2017
      Яна Шамаева
      654
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#арест\n#арест имущества\n#задержание Александра Соловьева
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      654
      0

      Подробности рассмотрения ходатайства воедино собрали корреспонденты «Сусанина».

      Москва. Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева отправили под домашний арест. Такое решение вечером понедельника, 7 августа, принял Басманный суд Москвы. С просьбой изменить меру пресечения бывшему губернатору, которого подозревают в получении взятки в 140 млн рублей при строительстве Камского моста, в начале августа обратилось следствие. В новых подробностях дела разбирались корреспонденты «Сусанина».

      Рассмотрение ходатайства назначили на 16:00 по московскому времени понедельника, 7 августа. Однако, как пишет «Коммерсант», началось оно аж с двухчасовым опозданием – затянулось предшествующее заседание по другому делу.

      Представитель СК России попросил судью Елену Ленскую приобщить к материалам дела справку от медиков из следственного изолятора «Лефортово» (именно там Соловьев содержался на тот момент). Речь шла об онкологии, болезни почек, диабете, гипертонии и ишемической болезни сердца.

      В свою очередь, адвокат бывшего чиновника Алексей Ульянов заявил ходатайство об изменении меры пресечения Соловьеву под домашний арест и предъявил письменное согласие старшей дочери бывшего губернатора Евгении Сирик предоставить для этого ее квартиру, которая находится на Ленинском проспекте в Москве.

      Следователь уточнил, что Соловьев активно сотрудничает со следствием, дает признательные показания, а также показания на других фигурантов дела. По словам представителя СКР, достоверность информации, которую рассказывает Соловьев, подтверждается в ходе расследования.

      Life.ru со ссылкой на следователя уточняет, что Соловьев изобличает соучастников не только во время допросов, но и на очных ставках.

      Также следователь просил суд учесть пожилой возраст подследственного (Соловьеву 67 лет) и наличие у него тяжелых заболеваний. В то же время он подчеркнул, что оснований выпускать Соловьева под подписку о невыезде нет, так как тот может скрыться за рубежом (наличие недвижимости за пределами России предоставляет ему такую возможность), оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства по делу.

      Прокурор ходатайство следствия поддержал, а сам Соловьев сказал:

      «Прошу удовлетворить просьбу следствия и мою личную и назначить домашний арест».

      Судья Елена Ленская доводы представителя СКР сочла обоснованными, после чего экс-главу Удмуртии отправили под домашний арест. Срок ареста продлили до 4 сентября.

      «Ходатайство следствия об изменении обвиняемому Соловьеву меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест подлежит удовлетворению», - пишут «Ведомости» со ссылкой на решении судьи.

      Соловьева освободили из-под стражи в зале суда.

      «Коммерсант» пишет, что когда конвойные выводили Соловьева из зала суда, тот по привычке заложил руки за спину, но конвоир похлопал его по плечу и попросил этого не делать.

      Позже адвокат Соловьева Алексей Ульянов сообщил, что после рассмотрения ходатайства Соловьева увезли в «Лефортово», чтобы забрать вещи, а затем его отправили в квартиру дочери, где сотрудники ФСИН надели ему на ногу электронный браслет, а в жилье установили специальный датчик, фиксирующий удаленность от него браслета.

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      Также защитник рассказал, что просил судью разрешить Соловьеву прогулки на улице, однако его просьбу не удовлетворили. Ульянов надеется, что этих послаблений в дальнейшем он все-таки добьется.

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      Сейчас Соловьеву запрещено покидать квартиру, пользоваться телефоном и интернетом и общаться со СМИ. Срок предварительного следствия по делу Соловьева продлили до 14 октября, пишет «Интерфакс».

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      Напомним, главу Удмуртии Александра Соловьева задержали 4 апреля 2017 года по подозрению в получении взятки в 140 млн рублей при строительстве Камского моста. В этот же день его этапировали в Москву. Позже президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

      Удмуртия в минуту 4 апреля 2017 года

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      В ходе расследования дела Соловьев частично признал свою вину и начал давать показания. В конце июня текущего года Басманный суд Москвы арестовал имущество семьи бывшего руководителя региона.

      Под арест попали семь квартир в Москве и Ижевске, два земельных участка в Удмуртии, которые находятся в собственности его дочери, а также автомобиль, который принадлежит другой дочери.

      Шаткий мостик: что творится на строительстве моста через Каму

      Съемочная группа ИА "Сусанин" побывала на знаковой для Удмуртии стройке - мосту через реку Кама. Что сейчас происходит на стройплощадке, платят ли зарплату рабочим и кто будет ездить по новому мосту - смотрите в нашем материале.

      13:13, 08 августа, 2017
      Яна Шамаева
      654
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#арест\n#арест имущества\n#задержание Александра Соловьева

       

       

       

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