ДТП в Ижевске, нападение тигра и выборы в Финляндии: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня понедельник, 29 января, и мы традиционно начинаем утро с обзора новостей.

ДТП

Вечером 28 января в Ижевске на улице Кирпичная произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в группе ИГГС ВКонтакте, в аварии принимали участие три автомобиля. Информации о пострадавших нет.

Также авария произошла на дороге в сторону ижевского аэропорта. Автомобиль вылетел к кювет.

В мире животных

В Приморье тигр напал на охотника. Как пишет «Российская Газета», инцидент произошел в воскресенье в Ольгинском районе в лесу у села Щербаковка.

Мужчину доставили в больницу. У него рваные раны головы и левой руки. Состояние пострадавшего охотника оценивается как средней степени тяжести.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося и причины нападения хищника.

Тем временем, другую хищную кошку – восточную пуму – официально признали вымершей. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ опубликованный Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США.

Наблюдения за восточной пумой ведутся на протяжении многих лет и к настоящему времени доказательств существования в каких-либо регионах мира популяции или одиночных представителей данного подвида нет.

Выборы в Финляндии

Президентом Финляндии на выборах, которые прошли в воскресенье, 28 января, избран нынешний глава государства Саули Ниинистё. Об этом сообщает Интерфакс.

После обработки 98,3% голосов он набрал 62,7% голосов избирателей. При этом избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов.

Остальные кандидаты получили от 6,9% до 1,5% голосов. Всего в выборах участвовали восемь претендентов. В голосовании приняли участие 69,9% избирателей.

Согласно конституции, избранный президент вступает в должность в первый день месяца, следующего за выборами, то есть 1 февраля в 12:00 он произнесет торжественную речь перед парламентом. После этого начинаются полномочия нового президента.