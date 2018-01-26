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      Пожар в Ижевске, новые ГОСТы и крипторубль: что произошло минувшей ночью

      08:00, 26 января, 2018
      Анна Торхова
      08:00, 26 января, 2018
      Анна Торхова
      668
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#сигареты\n#Удмуртия\n#рубль\n#гречка\n#пожар\n#криптовалюта
      Фото: ГУ МЧС по Удмуртской Республике
      668
      0

      Корреспонденты «Сусанина» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре 26 января, пятница. Последний рабочий день предлагаем начать с традиционного обзора новостей.

      Пожар:

      В Ижевске, в одном из жилых домов на улице Ворошилова произошел пожар. Огонь вспыхнул 25 января около 21:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике. К тушению пожара привлекались 7 единиц техники и 20 человек личного состава.

      Наша Таня:

      Татьяна Кислицына из Ижевска, которая представляла Удмуртию на конкурсе «Татьяна Поволжья 2018» получила звание «Мисс талант».

      Победительницей фестиваля стала Татьяна Мешкова из Пензы. Именно этот город в следующем году проведет традиционный конкурс красавиц.

      Новые ГОСТы:

      В России ужесточили требования к гречке, рису, красной икре и сливочному маслу. С 1 марта новые ГОСТы начнут работать в тестовом режиме, а с 2021 года они станут постоянными, пишут Известия.

      Теперь изготовитель гречки должен следить за кислотным числом жира. Также вводится запрет на плесень в упаковке. Отметим, такого требования раньше не было.
      Что касается риса, то новые правила устанавливают, что количество доброкачественных ядер в рисе должно составлять не менее 99,7%.
      Для красной икры вводится ограничение на содержание отстоя (джуса) – всего 5%, а также на содержание соли.
      Правила установили и термоустойчивость масла, она должна быть до 1, для того чтобы масло не «текло» в холодильнике.

      1 сигарета в день:

      Одной сигареты в день достаточно, чтобы увеличить риск сердечно-сосудистого заболевания и инсульта на 50%. К такому выводу пришли ученые из Лондона, пишет Лента ру.

      По сравнению с некурящими, риск ишемической болезни сердца у любителей подымить составил 48%.

      Кто смог уменьшить количество выкуриваемых сигарет в день с 20 до 1 снизили вероятность заболеть лишь на 50%. У тех же, кто выкуривает по одной сигарете в день, риск развития рака уменьшается на 95%.

      Ученые отметили, женщины чаще мужчин страдают от сердечного приступа и инсульта, если выкуривают по 20 сигарет в день.

      Крипторубль:

      В Госдуму России внесен законопроект о введении в оборот нового средства платежа – крипторубля. Об этом сказано в проекте закона «О системе распределенного национального майнинга», пишет РБК.

      Автор идеи, депутат КПРФ Ризван Курбанов определил крипторубль как «цифровой финансовый актив (криптовалюта), имеющий хождение на территории Российской Федерации, который защищен с помощью криптографических методов и используется участниками распределенного реестра цифровых транзакций».

      Депутат пояснил, России необходима криптовалюта, которая бы находилась полностью под её контролем.

      08:00, 26 января, 2018
      Анна Торхова
      668
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#сигареты\n#Удмуртия\n#рубль\n#гречка\n#пожар\n#криптовалюта

       

       

       

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