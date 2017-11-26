  • $ 58.53 ↑
  • € 69.33 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Мост через Чепцу взорвали в Балезинском районе

      11:04, 26 ноября, 2017
      11:04, 26 ноября, 2017
      896
      0
      #дороги\n#строительство\n#Балезино\n#видео\n#взрыв\n#мост
      Фото: кадр из видео
      896
      0

      На этом месте к концу 2018 года появится новый мост.

      Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе взорвали старый аварийный мост через Чепцу. Видео на своей странице в Фейсбуке опубликовал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачев.

      Алексей Горбачев

      Ломать и строить. На автодороге Балезино-Сергино демонтировали мост через реку Чепца. Работы производятся в рамках реконструкции моста. К концу следующего года на месте прежнего аварийного моста...

      «Ломать и строить. На автодороге Балезино-Сергино демонтировали мост через реку Чепца. Работы производятся в рамках реконструкции моста. К концу следующего года на месте прежнего аварийного моста будет возведен новый и современный. А пока его функцию будет выполнять временное мостовое сооружение, возведенное дорожниками на объездной дороге», - написал он.

      Напомним, что движение по мосту закрыли на этой неделе. Стоимость работ оценивается почти в 400 млн рублей.

      11:04, 26 ноября, 2017
      896
      0
      #дороги\n#строительство\n#Балезино\n#видео\n#взрыв\n#мост

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Глава Удмуртии отреагировал на публичное обращение сотрудника спасательной службы Ижевска

      10:07, 23 ноября, 2017
      12593

      В Удмуртии отравились сотрудники оборонного завода

      9951
      19:04, 24 ноября, 2017

      В Удмуртии выписывавший себе премии чиновник получил условный срок

      8280
      09:31, 19 ноября, 2017

      Подростки из Воткинска жестоко избили школьницу

      7273
      09:48, 21 ноября, 2017

      Плата за техническое обслуживание газового оборудования в Ижевске вырастет в три раза

      4511
      12:01, 24 ноября, 2017

      В Иркутской области медведь похитил у охотника два ружья

      17:00, 23 ноября, 2017
      1888

      Саратовской области выделят миллиард на строительство аэропорта

      1002
      10:46, 19 ноября, 2017

      Эксперты: цены на бензин в 2018 году могут взлететь до 50 рублей

      929
      15:33, 20 ноября, 2017

      В России могут упростить процесс раздела имущества при разводе

      804
      10:10, 20 ноября, 2017

      В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали двух высокопоставленных чиновников

      791
      11:00, 23 ноября, 2017

      «Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

      09:52, 19 ноября, 2017
      1070

      Врачи нашли в голове у американца колонию грибов

      1027
      18:51, 23 ноября, 2017

      Ушел из жизни оперный певец Дмитрий Хворостовский

      851
      12:26, 22 ноября, 2017

      Плотницкий: здания в центре Луганска блокировали сторонники уволенного главы МВД

      839
      19:17, 21 ноября, 2017

      Пользователи Facebook больше не могут удалять свои посты

      716
      09:05, 20 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      24 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: обращение спасателя к Бречалову и план социально-экономического развития

      23 ноября, 2017

      Круглый стол «Лучшие практики взаимодействия в области подготовки кадров для ОПК»

      23 ноября, 2017