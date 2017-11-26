Мост через Чепцу взорвали в Балезинском районе

На этом месте к концу 2018 года появится новый мост.

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе взорвали старый аварийный мост через Чепцу. Видео на своей странице в Фейсбуке опубликовал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачев.

Алексей Горбачев Ломать и строить. На автодороге Балезино-Сергино демонтировали мост через реку Чепца. Работы производятся в рамках реконструкции моста. К концу следующего года на месте прежнего аварийного моста...

«Ломать и строить. На автодороге Балезино-Сергино демонтировали мост через реку Чепца. Работы производятся в рамках реконструкции моста. К концу следующего года на месте прежнего аварийного моста будет возведен новый и современный. А пока его функцию будет выполнять временное мостовое сооружение, возведенное дорожниками на объездной дороге», - написал он.

Напомним, что движение по мосту закрыли на этой неделе. Стоимость работ оценивается почти в 400 млн рублей.