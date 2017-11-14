В Удмуртии за прошлую неделю подорожали помидоры и картофель

Также заметно выросли цены на маргарин, огурцы и конфеты.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшую неделю подорожали помидоры, огурцы, маргарин, картофель, конфеты. Об этом сообщает Удмуртстат.

По данным статистиков, с 7 по 13 ноября цена на свежие помидоры выросла на 7,34 рублей или на 6,3%, на маргарин – на 3,49 рублей (3,4%), на картофель – 30 копеек (1,8%), на свежие огурцы – на 1,76 рублей (1,6%), на глазированные шоколадом конфеты – на 3,06 рублей (1%).

Также на 0,5-0,8% повысились цены на вареную и полукопчёную колбасы, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, хлеб из ржаной муки, подсолнечное масло, поваренную соль, неразделанную мороженую рыбу.

Подешевели свежая белокочанная капуста, куриные яйца, сахарный песок, пшеничная мука, мясные консервы, яблоки, гречневая крупа-ядрица, жирный творог, мясо кур, репчатый лук.

Из непродовольственных товаров за такой же период подорожали хозяйственное мыло, спички и дизельное топливо.

По услугам, включенным в еженедельный мониторинг, изменений цен и тарифов не зафиксировано.