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      Массовая порча машин в Ижевске, запуск баллистической ракеты КНДР и увеличение расходов депутатов на транспорт: что произошло минувшей ночью

      08:00, 04 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      08:00, 04 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      677
      0
      #Ижевск\n#депутаты\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#расходы\n#Франция\n#КНДР\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      677
      0

      «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире в ночь с 3 на 4 июля. В подборку попали новости о массовой порче авто в Ижевске, запуске баллистической ракеты КНДР и увеличении расходов депутатов на транспорт. Об этом читайте в традиционной рубрике «Сусанина».

      Порча машин:

      В популярной ижевской группе ИГГС пользователи выложили снимки автомобилей, на которые разлили краску. На снимках 10 автомобилей, как отечественного, так и зарубежного производства. Кому-то краску вылили на капот, кому-то закрасили фары или оставили надписи на капоте. Случай произошел по адресу Тверская, 55а.

       

      Передаем за проезд:

      Госдума почти втрое увеличила транспортные расходы для депутатов. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Известия», на одного парламентария теперь выделяется 830 тыс. рублей в год. Ранее народным избранникам на эти расходы выделяли чуть меньше 300 тыс. рублей.

      «Источник «Известий» в думском аппарате уточнил: это стало возможным благодаря тому, что нижняя палата сэкономила средства на проведении аналитических исследований и депутатских отгулах за свой счет. Эксперты считают, что таким образом спикер Госдумы Вячеслав Володин смягчает решения об ужесточении дисциплины парламентариев», - говорится в публикации.

      По данным издания, увеличение транспортных расходов для депутатов утвердил комитет Госдумы по регламенту. Его глава Ольга Савастьянова пояснила изданию, что «это было необходимо в связи с изменившимися обстоятельствами».

      «Эти расходы не индексировались десять лет. Поэтому, принимая бюджет, мы говорили о том, что средств может не хватить, и необходимо пересмотреть лимиты», - рассказала Савастьянова.

      Издание сообщает, что, согласно аналитической записке о расходах на транспортное обслуживание депутатов Госдумы, на 1 июня 2017 года - то есть до повышения - транспортными услугами в регионах воспользовались 244 парламентария седьмого созыва. Общая сумма расходов по этой статье составила 29 млн 376,6 тыс. рублей.

      Пуск ракеты:

      КНДР снова запустила баллистическую ракету. Как сообщает «Интерфакс», очередное испытание прошло на фоне последних приготовлений к саммиту G20.

      «Северная Корея запустила баллистическую ракету неустановленного образца в сторону Восточно-Китайского моря... около 09:40 (по местному времени, 03:40 мск)», - пишет издание со ссылкой на информагентство «Ренхап».

       По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск был проведен с авиабазы Banghyon в провинции Пхёнан-Пукто, которая находится недалеко от границы с Китаем.

      Сообщение о пуске было подтверждено министерством обороны Японии, которая заявила, что ракета упала в ее исключительной экономической зоне.

      Стрельба в Тулузе:

      В результате стрельбы в Тулузе погиб один человек, еще шестеро получили ранения.  Как сообщает L!fe, по предварительным данным, огонь открыли мужчины, которые передвигались на мотоцикле.

      «Согласно информации, двое пострадавших получили серьёзные ранения, они находятся в тяжёлом состоянии», - пишет «Лайф» со ссылкой на зарубежные СМИ.

      France 3 Midi-Py on Twitter

      Un mort et plusieurs blessés dans une fusillade dans le quartier de la Reynerie à Toulouse https://t.co/rtcyFSeZHz

      08:00, 04 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      677
      0
      #Ижевск\n#депутаты\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#расходы\n#Франция\n#КНДР\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

       

       

       

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