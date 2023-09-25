Франция выведет войска из Нигера до конца года

Париж. Франция. Французские военные и дипломаты покинут Нигер до конца 2023 года. Решение о разрыве сотрудничества двух стран принял президент европейской страны Эммануэль Макрон, пишут «Известия» со ссылкой на Politique.

Глава республики заявил, что посол Франции и другие дипломаты покинут Ниамей в ближайшие часы, для вывода военных потребуются несколько месяцев. Также Макрон обвинил захвативших власть в Нигере военных в нежелании бороться с терроризмом.

Напомним, в конце июля 2023 года власть в Нигере захватили военные. Они объявили об отказе от сотрудничества с Парижем и сделали ряд пророссийских заявлений. Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда угрожал вернуть прежнюю власть военным путем. Такими же мерами запугивали путчистов страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Однако Африканский союз не одобрил планы интервенции. Также оказать помощь Нигеру в случае вторжения пообещали соседи — Мали и Буркина-Фасо.

24 сентября воздушное пространство Нигера было закрыто для французских самолетов. Ранее военный совет Нигера потребовал, чтобы Франция установила график вывода части войск из страны. Кроме того, 3 сентября Верховный суд Нигера лишил посла Франции Сильвена Итте дипломатической неприкосновенности и одобрил его высылку из страны.