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Шторм и забастовка транспортников грозят помешать жителям ЕС отметить праздники

15:13, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Шторм и забастовка транспортников грозят помешать жителям ЕС отметить праздники
15:13, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
47
0
#Великобритания\n#Франция\n#море\n#ветер\n#ливни\n#ураган\n#разрушения\n#стихийное бедствие\n#Рождество\n#транспорт\n#забастовка
Фото: pxhere.com
47
0

Самолеты не летают, а тоннель под Ла-Маншем прекратил пропуск поездов.

Манчестер. Великобритания. Сообщение между Великобританией и континентальной Европой нарушили непогода и остановка тоннеля под Ла-Маншем. Шторм «Пия» вызвал перебои в работе аэропортов, одновременно забастовали транспортники, передает «МИР 24».

Скорость ветра на побережье Великобритании местами достигает 45 метров в секунду. Самолеты не могут приземлиться и заходят на второй-третий круг, выжидая ослабления шторма. Рейсы отменяются, аэропорты ряда городов работают по фактической погоде. Немногие суда рискуют выйти из гаваней, сотни яхт, паромов и круизных лайнеров укрываются в портах.

На фоне проблем с воздушным и морским сообщением объявили забастовку французские железнодорожники. В течение нескольких часов не ходили скоростные поезда по тоннелю под проливом Ла-Манш, соединяющему Великобританию с континентом. 

Из-за этих неурядиц многие британцы и французы не смогут в католическое Рождество посетить родственников, живущих в соседних странах. Впрочем, жителям ряда городов Соединенного Королевства сейчас вообще не до праздников. Ураганом разрушены крыши домов, сломаны деревья, повреждены автомобили, прервано электроснабжение. В школах отменены уроки, население призывают не покидать дома без крайней необходимости.

15:13, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
47
0
#Великобритания\n#Франция\n#море\n#ветер\n#ливни\n#ураган\n#разрушения\n#стихийное бедствие\n#Рождество\n#транспорт\n#забастовка