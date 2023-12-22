Шторм и забастовка транспортников грозят помешать жителям ЕС отметить праздники

Манчестер. Великобритания. Сообщение между Великобританией и континентальной Европой нарушили непогода и остановка тоннеля под Ла-Маншем. Шторм «Пия» вызвал перебои в работе аэропортов, одновременно забастовали транспортники, передает «МИР 24».

Скорость ветра на побережье Великобритании местами достигает 45 метров в секунду. Самолеты не могут приземлиться и заходят на второй-третий круг, выжидая ослабления шторма. Рейсы отменяются, аэропорты ряда городов работают по фактической погоде. Немногие суда рискуют выйти из гаваней, сотни яхт, паромов и круизных лайнеров укрываются в портах.

На фоне проблем с воздушным и морским сообщением объявили забастовку французские железнодорожники. В течение нескольких часов не ходили скоростные поезда по тоннелю под проливом Ла-Манш, соединяющему Великобританию с континентом.

Из-за этих неурядиц многие британцы и французы не смогут в католическое Рождество посетить родственников, живущих в соседних странах. Впрочем, жителям ряда городов Соединенного Королевства сейчас вообще не до праздников. Ураганом разрушены крыши домов, сломаны деревья, повреждены автомобили, прервано электроснабжение. В школах отменены уроки, население призывают не покидать дома без крайней необходимости.