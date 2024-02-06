Во Франции инициировали расследование в отношении организатора Олимпиады-2024

Париж. Франция. Главу организационного комитета летних Олимпийских игр-2024 в Париже Тони Эстанге заподозрили в финансовых нарушениях. Расследование по этому поводу начала Национальная финансовая прокуратура Франции, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Parisien.

Внимание правоохранительных органов привлекли высокие доходы спортивного функционера. С 2020 года ему платили 270 тыс. евро в год до вычета налогов. Данная сумма является слишком крупной для руководителя его ранга. Следственные действия начались на минувшей неделе.

Напомним, XXXIII Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.