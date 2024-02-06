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Во Франции инициировали расследование в отношении организатора Олимпиады-2024

17:17, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Во Франции инициировали расследование в отношении организатора Олимпиады-2024
17:17, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Франция\n#спорт\n#Олимпиада\n#деньги\n#зарплата\n#расследование\n#Олимпийские игры
Фото: pxhere.com
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Тони Эстанге получал слишком высокую зарплату.

Париж. Франция. Главу организационного комитета летних Олимпийских игр-2024 в Париже Тони Эстанге заподозрили в финансовых нарушениях. Расследование по этому поводу начала Национальная финансовая прокуратура Франции, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Parisien.

Внимание правоохранительных органов привлекли высокие доходы спортивного функционера. С 2020 года ему платили 270 тыс. евро в год до вычета налогов. Данная сумма является слишком крупной для руководителя его ранга. Следственные действия начались на минувшей неделе.

Напомним, XXXIII Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

17:17, 06 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
50
0
#Франция\n#спорт\n#Олимпиада\n#деньги\n#зарплата\n#расследование\n#Олимпийские игры