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Азербайджан пригрозил признать независимость французской Корсики

13:49, 18 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Азербайджан пригрозил признать независимость французской Корсики
13:49, 18 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
86
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#Азербайджан\n#Франция\n#парламент\n#независимость\n#колония\n#санкции\n#Нагорный Карабах
Фото: pxhere.com
86
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Ранее сенат Франции призвал к введению санкций ЕС против Баку.

Баку. Азербайджан. Правительству Азербайджана предложено рассмотреть возможность признания независимости принадлежащего Франции острова Корсика в Средиземном море. С такой инициативой выступил комитет по международным отношениям и межпарламентским связям парламента кавказской республики, пишет Коммерсантъ.

В документе говорится также о признании отдельными государствами двух заморских территорий Франции – Канакии и Маохи-Нуи (острова Новая Каледония и Таити), а в дополнение к тому – приостановке экономических связей с Парижем. Речь идет, в частности, о заморозке активов официальных лиц европейской страны, выдворении французских компаний, включая нефтегазовую TotalEnergies, и запрете на участие французских фирм в проектах, финансируемых Баку.

17 января французский Сенат принял резолюцию, осуждающую проведенную в 2023 году Азербайджаном военную операцию в Нагорном Карабахе. Ее одобрили 336 сенаторов, против выступил лишь один. Евросоюзу предлагается конфисковать ввести эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана и арестовать активы госслужащих этой страны. 

Напомним, ввести санкции против Баку в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе предлагал в октябре 2023 года Европарламент. 

13:49, 18 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
86
0
#Азербайджан\n#Франция\n#парламент\n#независимость\n#колония\n#санкции\n#Нагорный Карабах