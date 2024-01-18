Азербайджан пригрозил признать независимость французской Корсики

Баку. Азербайджан. Правительству Азербайджана предложено рассмотреть возможность признания независимости принадлежащего Франции острова Корсика в Средиземном море. С такой инициативой выступил комитет по международным отношениям и межпарламентским связям парламента кавказской республики, пишет Коммерсантъ.

В документе говорится также о признании отдельными государствами двух заморских территорий Франции – Канакии и Маохи-Нуи (острова Новая Каледония и Таити), а в дополнение к тому – приостановке экономических связей с Парижем. Речь идет, в частности, о заморозке активов официальных лиц европейской страны, выдворении французских компаний, включая нефтегазовую TotalEnergies, и запрете на участие французских фирм в проектах, финансируемых Баку.

17 января французский Сенат принял резолюцию, осуждающую проведенную в 2023 году Азербайджаном военную операцию в Нагорном Карабахе. Ее одобрили 336 сенаторов, против выступил лишь один. Евросоюзу предлагается конфисковать ввести эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана и арестовать активы госслужащих этой страны.

Напомним, ввести санкции против Баку в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе предлагал в октябре 2023 года Европарламент.