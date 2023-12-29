Увидеть Париж и не умереть: алжирец в отсеке шасси долетел до столицы Франции

Париж. Франция. Полуживого нелегального мигранта извлекли из отсека шасси авиалайнера, совершившего посадку в парижском аэропорту Орли. Инцидент произошел 28 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на Monde.

По данным издания, алжирца нашли при технической проверке оборудования. У мужчины диагностировали критическое переохлаждение. В тяжелом состоянии нелегала доставили в больницу. Расследованием случившегося занимается жандармерия воздушного транспорта.

Напомним, в августе 2021 года, спасаясь от талибов, несколько афганцев пытались покинуть страну в отсеках шасси американских самолетов. Не выжил ни один из беженцев.