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Увидеть Париж и не умереть: алжирец в отсеке шасси долетел до столицы Франции

10:01, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Увидеть Париж и не умереть: алжирец в отсеке шасси долетел до столицы Франции
10:01, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
159
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#Франция\n#Алжир\n#авиация\n#самолет\n#аэропорт\n#беженцы\n#мигранты
Фото: pxhere.com
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Нелегала доставили в больницу с критическим переохлаждением.

Париж. Франция. Полуживого нелегального мигранта извлекли из отсека шасси авиалайнера, совершившего посадку в парижском аэропорту Орли. Инцидент произошел 28 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на Monde.

По данным издания, алжирца нашли при технической проверке оборудования. У мужчины диагностировали критическое переохлаждение. В тяжелом состоянии нелегала доставили в больницу. Расследованием случившегося занимается жандармерия воздушного транспорта.

Напомним, в августе 2021 года, спасаясь от талибов, несколько афганцев пытались покинуть страну в отсеках шасси американских самолетов. Не выжил ни один из беженцев.

10:01, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
159
0
#Франция\n#Алжир\n#авиация\n#самолет\n#аэропорт\n#беженцы\n#мигранты