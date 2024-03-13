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Ураган «Моника» унес не менее 6 жизней во Франции

14:46, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ураган «Моника» унес не менее 6 жизней во Франции
14:46, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#Франция\n#погода\n#ливни\n#ветер\n#стихийное бедствие\n#гибель людей\n#шторм\n#ураган
Фото: pxhere.com
73
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Среди них – девочка 4 лет.

Ним. Франция. На юге Франции подсчитывают количество жертв урагана «Моника». Он бушевал в южной части страны 9-10 марта, пишет «Российская газета» со ссылкой на Figaro.

По предварительным данных, погибли 6 человек. Среди них – взрослый мужчина и 4-летняя девочка, утонувшие в реке Эро. 13-летнего брата девочки разыскивают. Известно, что погибший мужчина был управляющим местной гидроэлектростанции.

Остальные жертвы и пострадавшие оказались заблокированы в своих автомобилях.

14:46, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#Франция\n#погода\n#ливни\n#ветер\n#стихийное бедствие\n#гибель людей\n#шторм\n#ураган