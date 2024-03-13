Ураган «Моника» унес не менее 6 жизней во Франции

Ним. Франция. На юге Франции подсчитывают количество жертв урагана «Моника». Он бушевал в южной части страны 9-10 марта, пишет «Российская газета» со ссылкой на Figaro.

По предварительным данных, погибли 6 человек. Среди них – взрослый мужчина и 4-летняя девочка, утонувшие в реке Эро. 13-летнего брата девочки разыскивают. Известно, что погибший мужчина был управляющим местной гидроэлектростанции.

Остальные жертвы и пострадавшие оказались заблокированы в своих автомобилях.