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В Париже частично разрушилось здание знаменитого кабаре «Мулен Руж»

11:54, 25 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Париже частично разрушилось здание знаменитого кабаре «Мулен Руж»
11:54, 25 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#Франция\n#Париж\n#достопримечательности\n#обрушение
Фото: pxhere.com
39
0

Обвалились крылья мельницы, украшающей фасад заведения.

Париж. Франция. Крылья декоративной мельницы, украшающей фасад знаменитого кабаре «Мулен Руж» в районе Пигаль в Париже, обвалились. Причина неизвестна, передает «МИР 24» со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, что детали обрушились в ночь на 25 апреля Падая, крылья повредили также вывеску – упали три первые буквы. Посетители и прохожие не пострадали, дальнейшего обрушения не ожидается, заявили в экстренных службах французской столицы.

Напомним, 16 апреля в Копенгагене загорелось историческое здание фондовой биржи постройки XVII века. Потушить огонь не удавалось несколько дней, обрушились шпиль и кровля. 

11:54, 25 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#Франция\n#Париж\n#достопримечательности\n#обрушение