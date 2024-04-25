В Париже частично разрушилось здание знаменитого кабаре «Мулен Руж»

Париж. Франция. Крылья декоративной мельницы, украшающей фасад знаменитого кабаре «Мулен Руж» в районе Пигаль в Париже, обвалились. Причина неизвестна, передает «МИР 24» со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, что детали обрушились в ночь на 25 апреля Падая, крылья повредили также вывеску – упали три первые буквы. Посетители и прохожие не пострадали, дальнейшего обрушения не ожидается, заявили в экстренных службах французской столицы.

Напомним, 16 апреля в Копенгагене загорелось историческое здание фондовой биржи постройки XVII века. Потушить огонь не удавалось несколько дней, обрушились шпиль и кровля.