Новости Удмуртии 2.0: дрессированный бегемот и борьба с фунфуриками

Обзор самых интересных материалов, которые предлагают своим читателям онлайн СМИ республики.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе пятница, 17 марта. В последний рабочий день этой недели синоптики Гидрометцентра Удмуртии обещают жителям региона теплую солнечную погоду. Пока вы встречаете начало дня, мы расскажем о самых интересных материалах и сюжетах, которые предлагают своим читателям и зрителям онлайн СМИ республики.

Журналисты «Комсомольской правды» в Ижевске вспомнили о том, как горожане убирали снег 40 лет назад. Судя по фотографиям, хранящимся в архивах центра документации новейшей истории Удмуртской Республики, в 1972 и 1982 вместе со спецтехникой на улицы выходили и горожане с лопатами. В то время «снежные» субботники были привычным делом.

Фото: ГКУ «Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики».

Фото: ГКУ «Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики».

Фото: ГКУ «Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики».

Съемочная группа телеканала «Моя Удмуртия» побывала в гостях у цирковой артистки, чей вес составляет 2,5 тонны. Несмотря на отсутствие талии бегемотиха Юлианна собирается удивлять публику в цирке Удмуртии вальсом. Дрессированные бегемоты не частые гости на цирковых аренах. В искусство Юлианна попала случайно, когда ее мать в алма-атинском зоопарке отказалась ее кормить и животное отдали в цирк.

16 03 2017 Дрессированный бегемот будет выступать в Ижевском цирке в марте и апреле Uploaded by Моя Удмуртия on 2017-03-16.

Газета «Удмуртская правда» рассказывает на своем сайте о том, как депутаты и чиновники борются с незаконной продажей спиртосодержащих жидкостей в деревнях Удмуртии. Штраф за торговлю «фунфуриками» редко превышает 5 тыс. рублей, а сами потребители «огненной воды» отказываются рассказывать стражам порядка, где и у кого они приобрели заветный флакон. Отчаявшись бороться с повальным алкоголизмом, жители села Юнды из Балезинского района обратились к председателю колхоза с инициативой приравнять «боярышник» к наркотикам. А муниципальные депутаты из Глазовского района республики предлагают сделать доски позора, на которых вывешивать фотографии односельчан, торгующих спиртом.

Сайт «Ижлайф» пишет о Павле Бухарине из Ижевска, который занял второй место в конкурсе аэросъемки «Россия глазами Dронов». Первое место занял участник из Пятигорска, третье – житель Костромы. В голосовании за лучшие работы принимали участие более 200 тыс. зрителей со всей страны.

Павел Бухарин. г. Ижевск Uploaded by Россия глазами дронов on 2016-12-26.

В обзоре использованы материалы:izh.kp.ru, izhlife.ru, udmpravda.ru, myudm.ru.