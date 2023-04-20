В Воткинском районе объявили конкурс на нового главу муниципалитета

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе объявлен конкурс на должность главы муниципалитета. Решение об отборе кандидатов принято на внеочередной сессии районного Совета депутатов, состоявшейся 19 апреля. Об этом сообщается на официальной странице заксобрания Воткинского района в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 5 апреля 2023 года глава Воткинского района Илья Прозоров заявил о своем уходе с поста. Илья Петрович, занимавший эту должность в течение 6 лет, объяснил свое решение желанием сосредоточиться на близких и вести собственное крестьянско-фермерское хозяйство.

Решением Совета депутатов Воткинского района 19 апреля объявлен конкурс на замещение вакантной должности главы муниципального округа. Соискатели на пост главы должны представить программу развития района, а также обосновать ее ресурсное обеспечение. Конкурс пройдет 24 мая.