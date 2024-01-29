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В Удмуртии родители с детьми могут придумать сказку в рамках Всемирного дня пельменя

11:40, 29 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии родители с детьми могут придумать сказку в рамках Всемирного дня пельменя
11:40, 29 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
243
0
#дети\n#конкурс\n#сказки\n#Всемирный день пельменей\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Елена Можвило)
243
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Участвовать могут дети с 3 до 11 лет включительно.

Ижевск. Удмуртия. В рамках «Всемирного дня пельменя» (0+) в Удмуртии пройдёт конкурс творческих работ «Сказочный пельнянь» (0+) для детей. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

В конкурсе будет две возрастные группы: с 3 до 6 лет и с 7 до 11 лет.

Для того чтобы принять участие, нужно придумать сказку, после чего разместить текст и иллюстрации ребёнка в обсуждении здесь. Также нужно опубликовать пост на своей странице с хэштегами сказочныйпельнянь #восточный.

Приём работ осуществляется с 22 января по 6 февраля. Награждение состоится 10 февраля на Центральной площади Ижевска.

Напомним, «Пельменьфест» (0+) пройдёт с 5 по 10 февраля в Ижевске, с церемонией закрытия фестиваля на Центральной площади города. Зрителей будет ожидать захватывающая программа с удмуртским квиддичем, аналогом КВН и розыгрыш годового запаса пельменей.

11:40, 29 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
243
0
#дети\n#конкурс\n#сказки\n#Всемирный день пельменей\n#Удмуртия