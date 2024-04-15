В Ижевске выбрали финалистов республиканского конкурса «Таланты Удмуртии»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определили финалистов VI республиканского конкурса чтецов «Таланты Удмуртии» (0+).

На отборочный этап приехали дети со всей Удмуртии. Организаторы мероприятия отмечают, что все выступления получились очень яркими, теплыми и семейными.

Выступления ребят оценивали члены жюри: креативный директор и организатор общества «Мамы Удмуртии» Татьяна Володина, музыкальный руководитель Республиканского реабилитационного центра «Адели» Светлана Калинина, педагог дошкольного образования Алеся Буданаева и почётный работник общего образования России Татьяна Менчикова.

Все участники состязались в четырёх возрастных категориях: 4-5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет, и 10-14 лет. В результате члены жюри отобрали 50 лучших чтецов, которые теперь выступят в финале.

Финальное состязание (0+) состоится 21 апреля в 14:00 ФОК «Сосновый» в Ижевске на улице Ленина, 132. Каждый участник будет бороться за звание лучшего чтеца в своей возрастной категории. Помимо этого, один из них получит суперприз — поездку в дельфинарий в Набережные Челны.

Все ребята могут скачать электронный сертификат участника по ссылке.