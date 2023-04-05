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Илья Прозоров решил покинуть пост главы Воткинского района Удмуртии

11:00, 05 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Илья Прозоров решил покинуть пост главы Воткинского района Удмуртии
11:00, 05 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
240
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#власть и чиновники
Фото: vk.com/prozorov_ip
240
0

Он «сделал выбор в пользу семьи и заботы о родителях».

Воткинск. Удмуртия. Глава Воткинского района Илья Прозоров решил покинуть свой пост. Об этом он написал в среду, 5 апреля, в соцсетях.

«Сегодня мой последний рабочий день на посту главы района. Это было непростое решение. С одной стороны — почти шесть лет на должности на благо района, с другой — семья, которой я нужен как никогда. Сейчас важно подхватить дело всей жизни отца — как раньше заниматься хозяйством он уже не может. А впереди посевная, которую нельзя упустить», — написал Прозоров.

Он отметил, что эти годы навсегда останутся в памяти, как особенный период в жизни: «Совместными усилиями мы сделали много! Это и ремонт соцобъектов, и газификация поселений, и строительство дорог, и даже создание деревни будущего!»

«Искреннее спасибо вам, уважаемые земляки, за инициативность, эффективную работу, неравнодушное отношение к родному району. Уверен, всё начатое будет реализовано!» — заверил Илья Прозоров.

Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе администрации главы и правительства Удмуртии, теперь районному Совету депутатов предстоит рассмотреть заявление Прозорова и определить исполняющего обязанности главы Воткинского района и объявить конкурс по отбору кандидатур на должность руководителя муниципального округа.

11:00, 05 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
240
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#власть и чиновники