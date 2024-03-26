Организаторы конкурса «Таланты Удмуртии» ответили на частые вопросы участников

Ижевск. Удмуртия. Организаторы конкурса «Таланты Удмуртии» (0+) ответили на вопросы будущих участников. Об этом в своей группе в соцсети «ВКонтакте» пишут «Мамы Удмуртии».

Сейчас организаторам поступило множество вопросов на тему места проведения конкурса, подачи фото- и видеоматериалов, а также люди интересуются, к кому обращаться с другими вопросами. Специально для них была разработана небольшая памятка.

Перед подачей заявки, то есть до 10 апреля, конкурсантов просят внимательно ознакомиться с положением конкурса.

До 18:00 12 апреля нужно отправить фото-, видео- или аудиоматериалы на почту mamaudmurtii@gmail.com. Отмечается, что формат видео должен быть 16:9 в МР4, фотографии или заставки на экран — 16:9, аудиофайл — МР3.

Отборочный тур пройдёт 14 апреля в Национальной библиотеке Удмуртии. Время у каждой возрастной группы опубликуют в чатах участников. Ребятам нужно прийти за 10 минут до начала и пройти регистрацию у координатора при входе.

У чтецов должен быть опрятный внешний вид, и, если это задумано, сценический костюм. С собой ребятам рекомендуют взять сменную обувь и воду. После выступления в своей возрастной категории каждый участник получит диплом и подарок.

Во время выступлений других участников ребят просят не шуметь и не ходить по залу.

Результаты будут опубликованы в группах «Таланты Удмуртии» и «Мамы Удмуртии» 15 апреля.

О любых форс-мажорных ситуациях в день отборочного этапа участникам стоит рассказать по телефону +7 (912) 469-96-83. По всем вопросам можно обращаться к Елене Шуравиной в соцсети «ВКонтакте».