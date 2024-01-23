Жители Удмуртии смогут придумать афишу или плакат для фестиваля «Театральное Приволжье»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал конкурс афиш для окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» (6+). Об этом сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев на своей странице «ВКонтакте».

Заявки принимаются до 17 февраля. Можно сделать афишу или плакат. С 19 по 27 февраля пройдет региональный отбор лучших работ, с 1 по 12 марта – экспертная оценка, и 27 марта огласят победителя.

Участниками могут стать люди, постоянно проживающие на территории ПФО, обучающиеся или работающие в учебных заведениях на территории ПФО. В конкурсе будет две возрастные категории: дети – от 6 до 17 лет и молодежь от 18 до 30 лет включительно.

Отправить свою заявку можно здесь.