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Жители Удмуртии смогут придумать афишу или плакат для фестиваля «Театральное Приволжье»

18:03, 23 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жители Удмуртии смогут придумать афишу или плакат для фестиваля «Театральное Приволжье»
18:03, 23 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
81
0
#конкурс\n#афиша\n#Театры\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Кайл Хед)
81
0

Участниками могут стать желающие от 6 до 30 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал конкурс афиш для окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» (6+). Об этом сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев на своей странице «ВКонтакте».

Заявки принимаются до 17 февраля. Можно сделать афишу или плакат. С 19 по 27 февраля пройдет региональный отбор лучших работ, с 1 по 12 марта – экспертная оценка, и 27 марта огласят победителя.

Участниками могут стать люди, постоянно проживающие на территории ПФО, обучающиеся или работающие в учебных заведениях на территории ПФО. В конкурсе будет две возрастные категории: дети – от 6 до 17 лет и молодежь от 18 до 30 лет включительно.

Отправить свою заявку можно здесь.

18:03, 23 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
81
0
#конкурс\n#афиша\n#Театры\n#Удмуртия