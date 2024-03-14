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Молодые дарования Удмуртии смогут продемонстрировать свои навыки на всероссийском конкурсе

15:44, 14 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Молодые дарования Удмуртии смогут продемонстрировать свои навыки на всероссийском конкурсе
15:44, 14 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#музыканты\n#танцы\n#Удмуртия\n#дети\n#Россия\n#конкурс
Фото: unsplash.com (Denny Müller)
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Документы можно подать до 22 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал первый тур общероссийского конкурса «Молодые дарования России» (0+). Это всероссийская юношеская творческая олимпиада с международным участием. Об этом сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев на своей странице «ВКонтакте».

Первый тур проводится среди учебных заведений культуры и искусства. Участники конкурса будут соревноваться в мастерстве владения клавишными, ударными, струнными и другими музыкальными инструментами. Помимо этого, представить свои умения смогут танцоры, художники, цирковые артисты, актёры театра и дирижёры.

Для участия нужно отправить документы на почту Регионального методического центра дополнительного образования (rmc@rdnt.udmr.ru) до 22 марта 2024 года.

Для победителей и призёров конкурса это возможность претендовать на президентский грант, отмечает Владимир Соловьев.

15:44, 14 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
322
0
#музыканты\n#танцы\n#Удмуртия\n#дети\n#Россия\n#конкурс