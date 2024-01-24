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В Ижевске состоится фестиваль Снеговиков

17:18, 24 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске состоится фестиваль Снеговиков
17:18, 24 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#конкурс
Фото: ИА «Сусанин»
220
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Участники смогут слепить снеговика на свой вкус.

Ижевск. Удмуртия. 3 февраля в Летнем саду имени Горького состоится фестиваль Снеговиков (0+). Слепленные горожанами снежные фигуры поборются за победу. Об этом сообщает пресс-служба Парков Ижевска.

К участию приглашаются все желающие. Необходимо создать команду из детей и взрослых. Участникам предстоит вылепить самого яркого, необычного и уникального снеговика.

Заявки принимаются до 2 февраля включительно. Победители будут определены 10 февраля.

Форму заявки можно получить по ссылке.

17:18, 24 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
220
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#конкурс