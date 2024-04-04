В Ижевске состоялся финал городского конкурса «Первое открытие – 2024»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске наградили победителей городского конкурса «Первое открытие – 2024» (0+).

Третий этап конкурса — очную защиту проектов — провели 2 и 3 апреля. Перед экспертным жюри свои работы презентовали 44 воспитанника детских садов и 81 ученик 1-4 классов.

Ребята показывали презентации, а также вживую проводили опыты и представили результаты своих трудов. Темы были самые разные: от приготовления сыра и изучения электричества до развития каллиграфии и рассмотрения удмуртского орнамента.

«Конкурс, на самом деле, очень интересный, и я посмотрела, что здесь есть разные специализации: и про природу, про естественные науки, и про разные исследования — мне такой формат очень нравится. Вообще исследовательская работа — это очень интересно, когда ты глубоко изучаешь какую-то тему», — поделилась создатель бренда косметики «Марьин луг» Мария Повышева.

Фото: ИА «Сусанин»

Многие участники конкурса занимаются в одном детском саду или учатся в одной школе. Например, воспитатель детского сада №15, педагог дополнительного образования Ольга Блузина привела на конкурс четырёх воспитанниц, и трое из них заняли призовые места. Девочки представили свои проекты о каллиграфии, вязании и нефти.

«Мы всегда очень рады возможности поддержать интересные творческие детские проекты. Столько разных и увлекательных направлений, с которыми было интересно знакомиться детям. Думаем, что и родителям тоже интересна вся подготовка к конкурсу, видна вовлеченность родителей в открытия и подготовку своих детей», — отметил генеральный директор ООО «СпортПаркСемья — Тумаев» Владимир Тумаев.

Фото: ИА «Сусанин»

Также свои проекты представили ученики школы №91. Максим Левинский сравнивал конфету «Чупа-Чупс» с изготовленным дома леденцом и выяснил, что вторая сладость не только вкуснее, но и выгоднее. Он признался, что благодаря помощи мамы проводить исследования было не сложно и очень интересно.

А вот проект Ивана Попова о типах темперамента дался мальчику тяжело. Но, несмотря на сложную тему, он очень хотел в ней разобраться.

«Моё выступление мне понравилось, и даже после того, как мне задали вопросы, мы даже ещё чуть-чуть поболтали. По моему мнению, всё было очень хорошо. Здорово, что я сюда попал, раньше не получалось, поэтому для меня главное не победа, а участие», — поделился Иван Попов.

Фото: ИА «Сусанин»

Директор информационно-методического центра «Альтернатива» Светлана Давыдова заявила, что самое важное в этом конкурсе — это развитие навыков у детей в создании проектов.

«Данный проект внёс неоценимый вклад в развитие детей, расширил их пространственное мышление, улучшил коммуникацию между ребятами и их родителями, педагогами. В век роботов и нейросетей важно не забывать о силе интеллекта человека, а гибкий детский ум способен совершать невероятные открытия!», — отметила специалист по маркетингу ГК «Строим вместе» Ольга Зорина.

Список победителей конкурса можно посмотреть в группе информационно-методического центра «Альтернатива».

Также жители Удмуртии могут поддержать участников, которые не получили призовые места. До 14 апреля на сайте «Сусанин» проходит онлайн-голосование, и каждый желающий может отдать свой голос за понравившийся проект.

Фото: ИА «Сусанин»