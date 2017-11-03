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      В Удмуртии объявили конкурс на пост директора Фонда капремонта

      15:30, 03 ноября, 2017
      15:30, 03 ноября, 2017
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      #власть и чиновники\n#конкурс\n#Удмуртия
      Фото: @arzik2
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      Алексей Горбунов с августа 2016 года возглавляет фонд с приставкой и.о.

      Ижевск. Удмуртия. Конкурс на пост директора фонда капитального ремонта пройдет в Удмуртии. Распоряжение о проведении открытого конкурса подписал председатель правительства республики Ярослав Семенов. Документ опубликован на официальном сайте органов власти региона.

      Министерству энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов предстоит создать конкурсную комиссию для проведения квалификационного экзамена для претендентов. Проверять знания кандидатов будут при помощи компьютерного тестирования.

      Напомним, что в августе 2016 года бывший руководитель фонда Андрей Смирнов своим приказом назначил и.о. директора Алексея Горбунова. Сам же Смирнов стал первым замом. В должности исполняющего обязанности Горбунов работает по сей день. По мнению Государственного контрольного комитета, это является нарушением

      15:30, 03 ноября, 2017
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      #власть и чиновники\n#конкурс\n#Удмуртия

       

       

       

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