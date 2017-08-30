Судный день фонда капремонта Удмуртии

Что показала проверка Государственного контрольного комитета Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Государственный контрольный комитет Удмуртии проверил работу республиканского Фонда капремонта. Именно эта организация аккумулирует средства на проведение работ с тех домов, собственники которых решили платить в «общий котел» или копить на спецсчетах регионального оператора. Фонд начал работать в 2015 году, и с тех пор новые крыши, внутренние коммуникации, фасады появились более, чем у 690 домов по всей Удмуртии. Проведенная контрольным комитетом проверка выявила серьезные нарушения в деятельности организации, учредителем которой является министерство энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртии. С докладом на коллегии органа государственного финансового контроля выступила аудитор Марина Олюнина.

Ветхий дом

В 2016 году в Ижевске в доме по адресу: городок Машиностроителей, 31 провели ремонт на сумму в 670 тыс. рублей. Параллельно администрация Ленинского района города признала здание аварийным и подлежащим сносу.

«Жилищным законодательством предусмотрена возможность невключения в региональную программу домов с высокой степенью физического износа. Однако в Удмуртии такой нормативно-правовой акт не принят, что по сути ведет за собой неэффективное расходование средств по их ремонту», - отметила аудитор.

Кадровый вопрос

Более года назад бывший руководитель фонда Андрей Смирнов своим приказом назначил и.о. руководителя организации Алексея Горбунова. Сам же Смирнов стал первым замом. В должности исполняющего обязанности Горбунов работает по сей день, что, по мнению контрольного комитета, является нарушением. Назначение на должность осуществляется исключительно на конкурсной основе. Как пояснил и.о. министра энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Иван Маринин, конкурс планируется объявить в сентябре – октябре после формирования нового состава правительства, члены которого войдут в состав комиссии.

Председатель контрольного комитета Борис Сарнаев рассказал, что Смирнов покинул свой пост, так как в соответствии с законодательством, директор фонда не может представлять законодательную ветвь власти. Смирнов же является депутатом Госсовета Удмуртии пятого созыва.

Кроме того, при создании фонда численность сотрудников составляла 7 человек. К моменту проверки – на 31 мая этого года – штатное расписание менялось 8 раз. Сейчас оно предусматривает 55 сотрудников, 25 из них – руководители и их заместители. «С 2015 года штатное расписание фонда менялось 8 раз, в том числе в связи с увеличением в 2016 году штатной численности с 25 до 55 единиц, расходы на оплату труда выросли более чем на 10 млн рублей или 67%», - сообщила Олюнина.

Недовольство аудиторов вызвал и контроль за деятельностью фонда. Большая часть высшего коллегиального органа – сотрудники самого фонда. «Не обеспечена его независимость <…>. Учредитель в лице правительства и министерства энергетики в состав указанного органа не входят и прямого влияния на определение приоритетного направления деятельности не имеют», - говорится в докладе. При фонде капремонта не создан и общественный совет. И.о. директора Алексей Горбунов подчеркнул, что создание этого органа не является обязательным.

Королевство маловато

Несмотря на наличие пустующих помещений в государственных учреждениях, фонд капремонта разместился на площадях, арендуемых у коммерческой организации. «Площадь таких помещений на момент проведения проверки составила 735 кв.м, общая сумма расходов бюджета в 2015, 2016 годах и за пять месяцев текущего года на аренду, ремонт и обустройство составила около 18 млн. При этом в ходе проверки установлено завышение стоимости ремонта на сумму 355 тыс. рублей», - сообщила аудитор.

Недодел

За почти полтора года сумма поступивших от жильцов взносов составила 1,024 млрд рублей. Из них непосредственно на ремонт направлено 636,7 млн рублей. В контрольном комитете считают, что фонд ненадлежащим образом исполнял функции технического заказчика.

Так, в 2015 и 2016 годах предложения о сроках начала ремонта направлялись только после утверждения краткосрочных планов. В них содержался перечень минимальных работ, а не реальные потребности конкретного дома. Обследование конструктивных элементов, внутренних инженерных систем, определение степени их износа, объемы и перечень работ производились только после получения согласия собственников на участие в региональной программе. Более чем в половине случаев ремонт проводился на основании дефектных ведомостей. В результате сметы и детализация работ менялись уже в ходе ремонта. В качестве примера Марина Олюнина привела дом №221 по улице Коммунаров в Ижевске. Уже зайдя на дом, строители обнаружили необходимость ремонта не только самой крыши, но и прогнивших перекрытий.

«Фактически деятельность фонда была сведена к реализации региональной программы путем освоения объемов финансирования, утвержденных краткосрочными планами. В этой связи полнота и качество необходимого ремонта многоквартирных домов не обеспечены. Основная цель реализации программы – создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан – не достигнуты <…> Кроме того, указанные обстоятельства свидетельствуют о рисках дополнительных расходов бюджета, поскольку убытки, причиненные собственникам многоквартирных домов в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения, подлежат возмещению фондом, субсидиарную ответственность наряду с которым несет Удмуртская Республика», - говорится в заключении.