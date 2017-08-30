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      Судный день фонда капремонта Удмуртии

      16:05, 30 августа, 2017
      16:05, 30 августа, 2017
      901
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      #кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#капремонт\n#финансы и деньги\n#ремонт\n#проверка
      Фото: ИА Сусанин
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      Что показала проверка Государственного контрольного комитета Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. Государственный контрольный комитет Удмуртии проверил работу республиканского Фонда капремонта. Именно эта организация аккумулирует средства на проведение работ с тех домов, собственники которых решили платить в «общий котел» или копить на спецсчетах регионального оператора. Фонд начал работать в 2015 году, и с тех пор новые крыши, внутренние коммуникации, фасады появились более, чем у 690 домов по всей Удмуртии. Проведенная контрольным комитетом проверка выявила серьезные нарушения в деятельности организации, учредителем которой является министерство энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртии. С докладом на коллегии органа государственного финансового контроля выступила аудитор Марина Олюнина.

      Ветхий дом

      В 2016 году в Ижевске в доме по адресу: городок Машиностроителей, 31 провели ремонт на сумму в 670 тыс. рублей. Параллельно администрация Ленинского района города признала здание аварийным и подлежащим сносу.

      «Жилищным законодательством предусмотрена возможность невключения в региональную программу домов с высокой степенью физического износа. Однако в Удмуртии такой нормативно-правовой акт не принят, что по сути ведет за собой неэффективное расходование средств по их ремонту», - отметила аудитор.

      Кадровый вопрос

      Более года назад бывший руководитель фонда Андрей Смирнов своим приказом назначил и.о. руководителя организации Алексея Горбунова. Сам же Смирнов стал первым замом. В должности исполняющего обязанности Горбунов работает по сей день, что, по мнению контрольного комитета, является нарушением. Назначение на должность осуществляется исключительно на конкурсной основе. Как пояснил и.о. министра энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Иван Маринин, конкурс планируется объявить в сентябре – октябре после формирования нового состава правительства, члены которого войдут в состав комиссии.

      Председатель контрольного комитета Борис Сарнаев рассказал, что Смирнов покинул свой пост, так как в соответствии с законодательством, директор фонда не может представлять законодательную ветвь власти. Смирнов же является депутатом Госсовета Удмуртии пятого созыва.

      Кроме того, при создании фонда численность сотрудников составляла 7 человек. К моменту проверки – на 31 мая этого года – штатное расписание менялось 8 раз. Сейчас оно предусматривает 55 сотрудников, 25 из них – руководители и их заместители. «С 2015 года штатное расписание фонда менялось 8 раз, в том числе в связи с увеличением в 2016 году штатной численности с 25 до 55 единиц, расходы на оплату труда выросли более чем на 10 млн рублей или 67%», - сообщила Олюнина.

      Недовольство аудиторов вызвал и контроль за деятельностью фонда. Большая часть высшего коллегиального органа – сотрудники самого фонда. «Не обеспечена его независимость <…>. Учредитель в лице правительства и министерства энергетики в состав указанного органа не входят и прямого влияния на определение приоритетного направления деятельности не имеют», - говорится в докладе. При фонде капремонта не создан и общественный совет. И.о. директора Алексей Горбунов подчеркнул, что создание этого органа не является обязательным.

      Королевство маловато

      Несмотря на наличие пустующих помещений в государственных учреждениях, фонд капремонта разместился на площадях, арендуемых у коммерческой организации. «Площадь таких помещений на момент проведения проверки составила 735 кв.м, общая сумма расходов бюджета в 2015, 2016 годах и за пять месяцев текущего года на аренду, ремонт и обустройство составила около 18 млн. При этом в ходе проверки установлено завышение стоимости ремонта на сумму 355 тыс. рублей», - сообщила аудитор.

      Недодел

      За почти полтора года сумма поступивших от жильцов взносов составила 1,024 млрд рублей. Из них непосредственно на ремонт направлено 636,7 млн рублей. В контрольном комитете считают, что фонд ненадлежащим образом исполнял функции технического заказчика.

      Так, в 2015 и 2016 годах предложения о сроках начала ремонта направлялись только после утверждения краткосрочных планов. В них содержался перечень минимальных работ, а не реальные потребности конкретного дома. Обследование конструктивных элементов, внутренних инженерных систем, определение степени их износа, объемы и перечень работ производились только после получения согласия собственников на участие в региональной программе. Более чем в половине случаев ремонт проводился на основании дефектных ведомостей. В результате сметы и детализация работ менялись уже в ходе ремонта. В качестве примера Марина Олюнина привела дом №221 по улице Коммунаров в Ижевске. Уже зайдя на дом, строители обнаружили необходимость ремонта не только самой крыши, но и прогнивших перекрытий.

      «Фактически деятельность фонда была сведена к реализации региональной программы путем освоения объемов финансирования, утвержденных краткосрочными планами. В этой связи полнота и качество необходимого ремонта многоквартирных домов не обеспечены. Основная цель реализации программы – создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан – не достигнуты <…> Кроме того, указанные обстоятельства свидетельствуют о рисках дополнительных расходов бюджета, поскольку убытки, причиненные собственникам многоквартирных домов в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения, подлежат возмещению фондом, субсидиарную ответственность наряду с которым несет Удмуртская Республика», - говорится в заключении.

      16:05, 30 августа, 2017
      901
      0
      #кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#капремонт\n#финансы и деньги\n#ремонт\n#проверка

       

       

       

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