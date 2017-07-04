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      Пользователи соцсетей отреагировали на слова врио главы Удмуртии о ценах «Ижавиа»

      18:29, 04 июля, 2017
      Яна Шамаева
      18:29, 04 июля, 2017
      Яна Шамаева
      1506
      0
      #Ижевск\n#тарифы и цены\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#цены
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      Подборку ярких постов сделали корреспонденты «Сусанина».

      Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии сообщил, что цены на перелеты у АО «Ижавиа» «не самые дорогие». В понедельник, 3 июля, в неформальной беседе с журналистами он рассказал, что компания «в линейке минимум-максимум удерживается полностью».

      «Когда люди нам в соцсети пишут, что у нас безумно дорого, ну давайте честно. Вот летаем оттуда-то за 3 тыс. рублей. Я не знаю. Адекватные люди? Как может билет на самолет стоить 3 тыс. рублей? Если это еще раз говорю не «лоу кост» формат, но там вы не сдадите чемодан 20 кг, вы должны это понимать», - сказал Бречалов.

      Александр Бречалов о проспекте Калашникова и о билетах Ижавиа

      Uploaded by udmtv24 on 2017-07-04.

      Он также добавил, что не защищает «Ижавиа», а лишь не хочет допустить спекуляций в информационном пространстве.

      «Кто-то зацепил тему, она же вкусная. Давайте объективно относиться и к «Ижавиа», и к Ижевску, и к Удмуртии, а не клеймить, что все, что сделано в Удмуртии, начиная с аэропорта заканчивая качеством воды в пруду, - все плохо», - уточнил руководитель республики.

      По этому поводу активные обсуждения развернулись в соцсетях. Кто-то посчитал, что Бречалов живет в параллельной реальности.

      Alexey Solomatin

      Наш ВРИО живет в параллельной реальности? Пусть попробует купить билеты на Ижавиа за 2-3 дня до вылета по нормальной цене. Да, они продают несколько кресел за 3800 в Москву, но их тут же разбирают....

      Ренат Губайдуллин

      Бречалов призвал жителей Удмуртии смириться с тарифами "Ижавиа". Прикольно!

      Есть и те, кто привел реальные цены, когда билет направления Ижевск – Санкт-Петербург – Ижевск в июле стоит порядка 20 тыс. рублей.

      Maxim Bychkov on Twitter

      Аналитикам" г-на @brechalov вопрос на засыпку по поводу цен #Ижавиа Туда-обратно в июле в СПб? Ответ: ~20 тыс ₽ https://t.co/OzWIxdWGtD

      А кто-то просто посоветовал как обычно летать через аэропорт Бегишево или Казань.

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      Тем не менее, если сравнить билеты туда-обратно из Нижнекамска и из Ижевска в Москву на 1 августа 2017 года, то разница в сумме не более тысячи рублей.

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      18:29, 04 июля, 2017
      Яна Шамаева
      1506
      0
      #Ижевск\n#тарифы и цены\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#цены

       

       

       

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