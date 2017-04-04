Экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву грозит до 15 лет тюрьмы или штраф 14 млрд рублей

Сообщение появилось на сайте СКР.

Москва. Бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву предъявили обвинение. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, его обвиняют в совершении «двух эпизодов преступления», предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»).

«Сегодня следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Александра Соловьева меры пресечения», - говорится в сообщении ведомства.

Статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или штраф в 80-100 кратном размере суммы взятки.

Напомним, сегодня ранним утром глава Удмуртии в сопровождении силовиков был доставлен в Москву. Позднее выяснилось, что его заподозрили во взятке 139 млн рублей. Дело связано со строительством мостов через Каму и Буй.

«За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», - говорится в сообщении СКР.

Владимиру Путину доложили о задержании руководителя региона. После появилась информация о том, что в деле главы Удмуртии Александра Соловьева появились еще четыре фигуранта. На сайте Кремля опубликовали сообщение, что Владимир Путин освободил от должности руководителя республики. Временно исполняющим обязанности назначили секретаря Общественной палаты Александра Бречалова.