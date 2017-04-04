Владимир Путин отправил в отставку главу Удмуртии Александра Соловьева

Об этом сообщает «Интерфакс".

Москва. Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от должности главу Удмуртии Александра Соловьева. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Отрешить Соловьева Александра Васильевича от должности Главы Удмуртской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», - говорится в тексте подписанного во вторник указа главы государства.

Напомним, сегодня ранним утром глава Удмуртии в сопровождении силовиков был доставлен в Москву. Позднее выяснилось, что его заподозрили во взятке 139 млн рублей. Дело связано со строительством мостов через Каму и Буй.

«За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», - говорится в сообщении СКР.

Владимиру Путину доложили о задержании руководителя региона.

Позднее появилась информация о том, что в деле главы Удмуртии Александра Соловьева появились еще четыре фигуранта.



Ранее в октябре 2016 года в Удмуртии задержали бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Соловьева. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Это событие прокомментировал на сессии Госсовета глава республики.