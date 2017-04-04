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      Владимир Путин отправил в отставку главу Удмуртии Александра Соловьева

      14:20, 04 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:20, 04 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      442
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятка\n#происшествие\n#задержание\n#задержание Александра Соловьева
      Фото: kremlin.ru
      442
      0

      Об этом сообщает «Интерфакс".

      Москва. Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от должности главу Удмуртии Александра Соловьева. Об этом сообщает «Интерфакс».

      «Отрешить Соловьева Александра Васильевича от должности Главы Удмуртской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», - говорится в тексте подписанного во вторник указа главы государства.

      Напомним, сегодня ранним утром глава Удмуртии в сопровождении силовиков был доставлен в Москву. Позднее выяснилось, что его заподозрили во взятке 139 млн рублей. Дело связано со строительством мостов через Каму и Буй. 

      «За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», - говорится в сообщении СКР. 

      Владимиру Путину доложили о задержании руководителя региона.

      Позднее появилась информация о том, что в деле главы Удмуртии Александра Соловьева появились еще четыре фигуранта.

      Ранее в октябре 2016 года в Удмуртии задержали бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Соловьева. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Это событие прокомментировал на сессии Госсовета глава республики.

      Глава Удмуртии об отставках в правительстве региона

      Uploaded by ИА Сусанин on 2016-11-29.

      14:20, 04 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      442
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятка\n#происшествие\n#задержание\n#задержание Александра Соловьева
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