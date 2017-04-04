В деле главы Удмуртии Александра Соловьева появились еще четыре фигуранта

Среди них бывший замминистра транспорта региона Александр Соловьев.

Ижевск. Удмуртия. В уголовном деле главы Удмуртии Александра Соловьева фигурируют еще четыре человека. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В нем фигурируют:

- бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александр Соловьев. Уголовное дело в отношение него возбудили по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствия»), части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), части 4 статьи 291.1 УК России («Посредничество во взяточничестве»);

- гендиректор ООО СП Мостострой-12 Александр Забарский. Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 291 УК России («Дача взятки»)»;

- Сергей Полевиков. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 291 УК России («Дача взятки»);

- Валеев Р.М. Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 291 УК России («Дача взятки»)».

По данным источника, в квартире Александра Соловьева могут находиться деньги, ценные бумаги и другие документы и записи, полученные от взяток с Забарского и Валеева и относящиеся к деятельности ООО «Региональная Инвестиционная компания» (ООО «РИК»), ООО «Удмуртстальмост», ООО «Ресурс-Инвест», ООО «Дом-Инвест», ООО «Строй-Инвест». Документы, принадлежащие этим организациям относятся к реализации концессионного соглашения о строительстве мостов через реки Кама и Буй у Камбарки.

Напомним, глава Удмуртии Александр Соловьев во вторник, 4 апреля, вылетел в Москву в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. По свидетельству очевидцев, Соловьева везли в столицу обычным утренним авиарейсом Ижевск-Москва.

Позже стало известно, что в отношение него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). По версии следователей, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организации, занимающихся строительством мостов через реки Кама и Буй в Камбарке, взятки на общую сумму в 139 млн рублей, и доли участия в коммерческой организации стоимостью в 2,7 млн рублей.

«За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», - говорится в сообщении СКР.