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      Главу Удмуртии Александра Соловьева подозревают во взятке в 140 млн рублей

      10:28, 04 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      10:28, 04 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      1565
      0
      #Александр Соловьев\n#Соловьев\n#арест\n#уголовное дело\n#Картина дня
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      1565
      0

      В отношении руководителя региона возбуждено уголовное дело.

      Москва. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы Удмуртии Александра Соловьева, которого подозревают в получении взятки в 140 млн рублей. Об этом сообщается во вторник, 4 апреля, на сайте правоохранительного ведомства.

      Дело возбудили по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»).

      По версии следователей, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организации, занимающихся строительством мостов через реки Кама и Буй в Камбарке, взятки на общую сумму в 139 млн рублей, и доли участия в коммерческой организации стоимостью в 2,7 млн рублей.

      «За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», - говорится в сообщении СКР.

      Преступления выявил Следственный комитет совместно с оперативными службами ФСБ России.

      Напомним, глава Удмуртии Александр Соловьев во вторник, 4 апреля, вылетел в Москву в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. По свидетельству очевидцев, Соловьева везли в столицу обычным утренним авиарейсом Ижевск-Москва.

      31 марта в ходе пресс-конференции в медиагруппе «Центр» в Ижевске Соловьев опроверг слухи о своем заявлении об отставке. «Президент меня назначил до 2019 года, я буду работать. Если президент решит, что я не оправдал доверие, значит, так и будет. У меня желание работать есть, заявление я никакого не писал, это все на уровне слухов», - приводит слова Соловьева «Комсомольская правда. Ижевск».

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      10:28, 04 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      1565
      0
      #Александр Соловьев\n#Соловьев\n#арест\n#уголовное дело\n#Картина дня
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