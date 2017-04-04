Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Москва. Владимиру Путину доложили о задержании главы Удмуртии Александра Соловьева. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Об этом соощает gazeta.ru.

«Разумеется, было доложено», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том, известно ли Путину о задержании.

Напомним, ранним утром 4 апреля руководитель региона в сопровождении силовиков был доставлен в Москву. Его подозревают в получении взятки в 139 млн рублей. Дело связано со строительством мостов через Каму и Буй.

«За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», - говорится в сообщении СКР.

Преступления выявил Следственный комитет совместно с оперативными службами ФСБ России.

Напомним также, что в октябре 2016 года в Удмуртии задержали бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Соловьева. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Это событие прокомментировал на сессии Госсовета глава республики.