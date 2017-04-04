Главу Удмуртии Александра Соловьева задержали и этапировали в Москву

Причины и подробности случившегося пока неизвестны.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Соловьев во вторник, 4 апреля, вылетел в Москву в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По свидетельству очевидцев, Соловьева везут в столицу обычным утренним авиарейсом Ижевск-Москва. В пресс-службе главы и правительства Удмуртии опровержения или подтверждения этой информации пока не дают.

О задержании главы Удмуртии во вторник утром написало и информагентство «Интерфакс».

«Утром его этапировали в Москву», - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, какая именно организация произвела задержание и в связи с каким делом», - сообщает агентство.

Интернет-газета «День.org» пишет со ссылкой на собственные источники, что причиной задержания руководителя региона могло стать «дело дорожников», которое «с прошлого года расследуется сотрудниками УФСБ по УР.