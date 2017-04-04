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      Главу Удмуртии Александра Соловьева задержали и этапировали в Москву

      07:44, 04 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      07:44, 04 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      14938
      0
      #Александр Соловьев\n#Москва\n#правоохранительные органы\n#Картина дня
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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      Причины и подробности случившегося пока неизвестны.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Соловьев во вторник, 4 апреля, вылетел в Москву в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

      По свидетельству очевидцев, Соловьева везут в столицу обычным утренним авиарейсом Ижевск-Москва. В пресс-службе главы и правительства Удмуртии опровержения или подтверждения этой информации пока не дают. 

      О задержании главы Удмуртии во вторник утром написало и информагентство «Интерфакс».

      «Утром его этапировали в Москву», - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, какая именно организация произвела задержание и в связи с каким делом», - сообщает агентство. 

      Интернет-газета «День.org» пишет со ссылкой на собственные источники, что причиной задержания руководителя региона могло стать «дело дорожников», которое «с прошлого года расследуется сотрудниками УФСБ по УР.

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      07:44, 04 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      14938
      0
      #Александр Соловьев\n#Москва\n#правоохранительные органы\n#Картина дня
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