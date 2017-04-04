Владимир Путин назначил Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии

Занимавшего пост главы региона Александра Соловьева отстранили от должности в связи с «утратой доверия».

Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин назначил секретаря Общественной палаты Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

Занимавшего пост главы республики Александра Соловьева во вторник, 4 апреля, отстранили от должности в связи с «утратой доверия».

«Путин принял Бречалова и в связи с ранее принятым решением об отрешении от должности в связи с утратой доверия прежнего руководителя республики Александра Соловьева предложил Бречалову занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии», - цитирует издание слова Пескова.

Напомним, что Соловьева задержали по подозрению в получении взятки в размере 140 млн рублей и доставили в Москву.

Наша справка: Александр Владимирович Бречалов родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль республики Адыгея.

В 1994 году с отличием окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) имени генерала армии Штеменко. В 1999 году окончил Московскую государственную юридическую академию имени Кутафина.

С 1994 по 1996 — заместитель начальника службы режима Чкаловского гарнизона (авиационная дивизия особого назначения);

с 1996 по 1999 — юрисконсульт, ЗАО «ТВ-6 Москва»;

с 1999 по 2000 — юрисконсульт, ОАО «Альфа-Банк»;

с 2001 по 2002 — начальник юридического отдела, КБ «Юниаструм Банк» (ООО);

с 2002 по 2003 — директор юридического департамента, КБ «Юниаструм Банк» (ООО);

с 2003 по 2006 — генеральный директор, ООО «Юниаструм Консалтинг»;

с 2006 по 2013 — президент, ООО «ВБО Консалт»;

с 2007 по 2014 — член Совета директоров, КБ «Юниаструм Банк» (ООО);

с 2012 по 2014 — Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

с 2014 года — Первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

По итогам 2015 года по версии фонда ИСЭПИ лидирует в рейтинге самых перспективных политиков России.