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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С начала 2025 года в Ижевске произошло 17 аварий с пьяными водителями

08:30, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
С начала 2025 года в Ижевске произошло 17 аварий с пьяными водителями
08:30, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
446
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#пьяный водитель\n#ДТП
Источник фото: отдел Госавтоинспекции Удмуртии по Ижевску
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Всего инспекторы остановили более 400 человек, которые управляли машиной в состоянии опьянения.

Ижевск. Удмуртия. За 5 месяцев 2025 года в Ижевске зарегистрировали 17 ДТП с участием пьяных водителей. Об этом сообщает отдел Госавтоинспекции Удмуртии по Ижевску.

В результате этих аварий 27 участников дорожного движения получили травмы. 

Также с начала года инспекторы исключили из процесса дорожного движения более 400 пьяных водителей. Отмечается, что за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если водитель совершит повторное нарушение, то за это предусмотрена уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции просят ижевчан сообщать о пьяных водителях по телефонам: 415-700, 02 или 102. 

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08:30, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
446
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#пьяный водитель\n#ДТП