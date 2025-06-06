Ижевск. Удмуртия. За 5 месяцев 2025 года в Ижевске зарегистрировали 17 ДТП с участием пьяных водителей. Об этом сообщает отдел Госавтоинспекции Удмуртии по Ижевску.

В результате этих аварий 27 участников дорожного движения получили травмы.

Также с начала года инспекторы исключили из процесса дорожного движения более 400 пьяных водителей. Отмечается, что за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если водитель совершит повторное нарушение, то за это предусмотрена уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции просят ижевчан сообщать о пьяных водителях по телефонам: 415-700, 02 или 102.