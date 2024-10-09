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Суды Удмуртии решили выдворить 38 иностранцев за пределы страны

17:50, 09 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Суды Удмуртии решили выдворить 38 иностранцев за пределы страны
17:50, 09 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#иностранцы\n#МВД
Фото: скриншот видео МВД
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За нарушения миграционного законодательства выписаны штрафы на общую сумму более 790 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. По итогам оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» суды Удмуртии решили выдворить за пределы России 38 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Также 95 иностранным гражданам запретили въезжать в страну. 

Всего за два этапа операции полиция региона выявила 276 нарушений миграционного законодательства. В 104 случаях иностранцы нарушили правила въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, а в 32 случаях был нарушен порядок осуществления трудовой деятельности. 

80 раз принимающая сторона нарушила правила пребывания иностранцев в России, и 60 раз работодатели незаконно привлекали иностранных граждан к трудовой деятельности.

По фактам организации незаконной миграции зарегистрировано 35 материалов, возбуждено 10 уголовных дел и задержан один числящийся в розыске человек.

Сумма наложенных административных штрафов превышает 790 тыс. рублей. Эти деньги пойдут в доход государства. 

17:50, 09 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
100
0
#Удмуртия\n#иностранцы\n#МВД