Суды Удмуртии решили выдворить 38 иностранцев за пределы страны

Ижевск. Удмуртия. По итогам оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» суды Удмуртии решили выдворить за пределы России 38 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Также 95 иностранным гражданам запретили въезжать в страну.

Всего за два этапа операции полиция региона выявила 276 нарушений миграционного законодательства. В 104 случаях иностранцы нарушили правила въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, а в 32 случаях был нарушен порядок осуществления трудовой деятельности.

80 раз принимающая сторона нарушила правила пребывания иностранцев в России, и 60 раз работодатели незаконно привлекали иностранных граждан к трудовой деятельности.

По фактам организации незаконной миграции зарегистрировано 35 материалов, возбуждено 10 уголовных дел и задержан один числящийся в розыске человек.

Сумма наложенных административных штрафов превышает 790 тыс. рублей. Эти деньги пойдут в доход государства.