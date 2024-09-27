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Улиточная ферма в Ижевске может быть расширена

10:25, 27 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Улиточная ферма в Ижевске может быть расширена
10:25, 27 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ферма улиток\n#сельское хозяйство\n#бизнес\n#стартап
Фото: unsplash.com (Margarita Trofimova)
87
0

Предпринимательница планирует получить в этом году 800 кг моллюсков, а в следующем – до 2 тонн.

Ижевск. Удмуртия. Предпринимательница из Ижевска Елена Осипова получила «Агростартап» на расширение своей улиточной фермы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Необычный вид сельского хозяйство сегодня востребован среди рестораторов. В этом году предприниматель приобрела 16 Га земли в Малопургинском районе. 

Раньше свою продукцию Елена поставляла только частным покупателям, но сейчас оформляет необходимые документы, что работать с российскими ресторанами. Для этого необходимо расширение фермы и закупка спецтехники, поэтому она и решила поучаствовать в грантовом конкурсе.

«На грантовые средства мы планируем купить специальную теплицу и трактор. Техника нужна для вспашки поля, так как основной рост улиток проходит в летнее время в огороженном пространстве. Всего в этом сезоне планируем собрать порядка 800 килограммов улиток, заказ на них уже есть. В следующем году мы хотим увеличить объемы выращенной улитки до 2 тонн и начать принимать туристов на экскурсии и дегустации», - рассказала Елена Осипова.

Напомним, в 2022 году в деревне Якшур появилась первая в Удмуртии улиточная ферма. Хозяйство открыли предприниматели Александр и Елена Осиповы.

10:25, 27 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ферма улиток\n#сельское хозяйство\n#бизнес\n#стартап