Улиточная ферма в Ижевске может быть расширена

Ижевск. Удмуртия. Предпринимательница из Ижевска Елена Осипова получила «Агростартап» на расширение своей улиточной фермы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Необычный вид сельского хозяйство сегодня востребован среди рестораторов. В этом году предприниматель приобрела 16 Га земли в Малопургинском районе.

Раньше свою продукцию Елена поставляла только частным покупателям, но сейчас оформляет необходимые документы, что работать с российскими ресторанами. Для этого необходимо расширение фермы и закупка спецтехники, поэтому она и решила поучаствовать в грантовом конкурсе.

«На грантовые средства мы планируем купить специальную теплицу и трактор. Техника нужна для вспашки поля, так как основной рост улиток проходит в летнее время в огороженном пространстве. Всего в этом сезоне планируем собрать порядка 800 килограммов улиток, заказ на них уже есть. В следующем году мы хотим увеличить объемы выращенной улитки до 2 тонн и начать принимать туристов на экскурсии и дегустации», - рассказала Елена Осипова.

Напомним, в 2022 году в деревне Якшур появилась первая в Удмуртии улиточная ферма. Хозяйство открыли предприниматели Александр и Елена Осиповы.