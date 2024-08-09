Более 221 гектара сельхозугодий в Сарапульском районе Удмуртии заросло сорняками и кустами

Сигаево. Удмуртия. В Сарапульском районе Удмуртии оштрафовали предпринимателя, который допустил зарастание сельхозземель сорной травой и деревьями на площади более 221 гектара. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В начале мая ведомство провело инспекционный визит в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося арендатором земельного участка сельхозназначения площадью 221,1889 га. Проверка показала, что всё заросло многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью высотой до 3 метров по всей площади.

Правообладателю земельного участка выдали предписание об устранении нарушений и введении земель в сельскохозяйственный оборот до 1 апреля 2025 года. Предпринимателя оштрафовали на 25 тыс. руб.

В ведомстве напомнили, что на основании Земельного кодекса РФ собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Также собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать такие участки в соответствии с их целевым назначением, осуществлять меры пожарной безопасности и не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы.