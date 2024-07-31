Яблоневые плантации могут появиться вблизи побережья Камы в Воткинском районе

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии может появиться большое яблоневое хозяйство. Возможность разбить плодовые плантации обсуждается в Воткинском районе. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава муниципалитета Сергей Васильев.

«Переговоры с потенциальным инвестором провели в минувшие выходные — обсудили яблоневые перспективы нашего района. Есть задумка разбить фруктовые сады и выращивать колоновидную яблоню на Камском берегу.

Если договоренности воплотятся в жизнь, наш район будет славиться не только картофелем, но и яблоками», — поделился Сергей Васильев.

Отметим, если озвученные планы воплотятся в жизнь, это будет первый опыт промышленного выращивания яблок в Воткинском районе в новом столетии. Сейчас ряд сельхозпредприятий района культивирует плодово-ягодные культуры в основном для получения саженцев.