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Яблоневые плантации могут появиться вблизи побережья Камы в Воткинском районе

09:50, 31 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
Яблоневые плантации могут появиться вблизи побережья Камы в Воткинском районе
09:50, 31 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
47
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#Воткинский район\n#инвестиции\n#фрукты
Фото: Сергей Васильев "ВКонтакте"
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Здесь планируют выращивать яблоки в промышленных масштабах.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии может появиться большое яблоневое хозяйство. Возможность разбить плодовые плантации обсуждается в Воткинском районе. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава муниципалитета Сергей Васильев.

«Переговоры с потенциальным инвестором провели в минувшие выходные — обсудили яблоневые перспективы нашего района. Есть задумка разбить фруктовые сады и выращивать колоновидную яблоню на Камском берегу.

Если договоренности воплотятся в жизнь, наш район будет славиться не только картофелем, но и яблоками», — поделился Сергей Васильев.

Отметим, если озвученные планы воплотятся в жизнь, это будет первый опыт промышленного выращивания яблок в Воткинском районе в новом столетии. Сейчас ряд сельхозпредприятий района культивирует плодово-ягодные культуры в основном для получения саженцев.

09:50, 31 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
47
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#Воткинский район\n#инвестиции\n#фрукты