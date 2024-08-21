Ещё два агрокласса откроют в Удмуртии в новом учебном году

Игра. Удмуртия. С 1 сентября 2024 года на базе Чутырской школы Игринского района и Ивано-Самарской школы Малопургинского района откроются два агрокласса. Начать получать сельскохозяйственные знания и навыки смогут учащиеся седьмых классов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Удмуртской Республики.

Ученики смогут понаблюдать за процессом выращивания сельхозкультур, изучить современные технологии агрономической деятельности, пройти обучение на водительские права для управления сельхозтехникой. В этом им помогут местные сельхозпроизводители, а также Удмуртский государственный аграрный университет.

Кроме того, для школьников будут организованы экскурсии на фермерские хозяйства. Этот план мероприятий стал итогом встречи администраций районов, представителей министерств, а также малого бизнеса и молодежного парламента.

Для реализации планов учтены расходы на оборудование и материалы для занятий, а также проработаны вопросы привлечения специалистов из сферы агрономии.

В следующем году планируется запустить ещё один агрокласс — в Зуринской школе-интернате.