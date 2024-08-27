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Таджикистан перекачал в Казахстан полмиллиарда тонн воды для полива сельхозугодий

10:54, 27 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Таджикистан перекачал в Казахстан полмиллиарда тонн воды для полива сельхозугодий
10:54, 27 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
57
0
#Казахстан\n#Таджикистан\n#сельское хозяйство\n#вода
Фото: pxhere.com
57
0

Влагу перекачали по каналу «Достык».

Душанбе. Таджикистан. Казахстан получил от Таджикистана около 500 млн кубометров воды. Она необходима стране для орошения полей, пишет Лента.ру со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Ведомство сообщает, что с 1 июня по межгосударственному каналу «Достык» было направлено 488,6 млн кубометров воды. Это на 40 млн кубометров больше прошлогоднего. 

Отметим, напрямую Казахстан с Таджикистаном не граничит. Между ними находятся территории Узбекистана и Киргизии. 

10:54, 27 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
57
0
#Казахстан\n#Таджикистан\n#сельское хозяйство\n#вода