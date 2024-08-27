Таджикистан перекачал в Казахстан полмиллиарда тонн воды для полива сельхозугодий

Душанбе. Таджикистан. Казахстан получил от Таджикистана около 500 млн кубометров воды. Она необходима стране для орошения полей, пишет Лента.ру со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Ведомство сообщает, что с 1 июня по межгосударственному каналу «Достык» было направлено 488,6 млн кубометров воды. Это на 40 млн кубометров больше прошлогоднего.

Отметим, напрямую Казахстан с Таджикистаном не граничит. Между ними находятся территории Узбекистана и Киргизии.