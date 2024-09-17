В Удмуртии вводится режим чрезвычайной ситуации на полях из-за переувлажнения почвы

Ижевск. Удмуртия. На сельскохозяйственных землях Удмуртии из-за переувлажнения почвы с 16 сентября вводится режим ЧС. Об этом сообщается в распоряжении главы Удмуртской Республики Александра Бречалова.

Из документа следует, что полегание посевов и прорастание зерна на корню, вызванное переувлажнением почвы, охватило более 100 гектаров сельскохозяйственных земель Удмуртии. Это несёт угрозу продовольственной безопасности региона, а также может привести к значительным материальным потерям.

К ликвидации последствий ЧС планируется привлечь силы и средства министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

Главам районов рекомендуется создать комиссии по обследованию посевов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.

Руководителем и ответственным за исполнение распоряжения назначена и.о председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

Напомним, что с 4 сентября действовало распоряжение главы Удмуртской Республики «О введении режима функционирования «Повышенная готовность»».