Ольга Абрамова: к 2030 году Удмуртия должна производить 1,7 миллиона тонн молока ежегодно

Ижевск. Удмуртия. В ближайшую пятилетку Удмуртия должна увеличить объемы производства молока на 70%. Такую задачу, которая ставится сегодня правительством республики перед предприятиями агропромышленного комплекса, озвучила на встрече с журналистами первый заместитель регионального кабинета министров Ольга Абрамова.

Ольга Абрамова рассказала, что ежедневно в Удмуртии производится около 2,8 тыс. тонн молока, из них 2,5 тыс. — в крупных сельхозорганизациях, остальное приходится на долю фермерских хозяйств. По оперативным данным Минсельхоза УР, с территории республики экспортируется примерно 400 тонн молока в день, но, как отметила вице-премьер, экспорт и импорт молочной продукции сегодня в Удмуртии в паритете — сопоставимый объем завозится в республику из других регионов. География поставок — Пермский край, Татарстан, Нижегородская область и другие территории.

Сегодня средняя продуктивность одной головы дойного стада составляет 23,5 литра в сутки, это почти на полтора литра больше, чем в прошлом году. Валовой надой по республике за первые 6 месяцев 2024 года составил 525 тыс. тонн. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в целом по России этот показатель среди сельхозорганизаций составляет 3,5%, а по всем категориям хозяйств — 1,5%. По приросту объемов производства молока Удмуртия сейчас занимает второе место в стране после Татарстана. Есть районы-лидеры — Воткинский, Киясовский, Юкаменский, которые показывают рост объемов производства молока на уровне 10-ти и более процентов.

«Да, не везде по районам ситуация одинаковая, есть ряд территорий, где наблюдается снижение уровня производства, в основном из-за сокращения поголовья. Однако в целом по республике динамика положительная. Например, только Воткинский район в этом году нарастил дойное стадо более чем на тысячу голов. Плюс крупное воткинское хозяйство осваивает новую площадку на 5 тысяч скотомест. Туда уже завезли 200 коров, до конца года предприятие планирует поставить на доение более 1,2 тыс. голов», — рассказала Ольга Абрамова.

По словам вице-премьера, руководство республики и в дальнейшем прогнозирует подъем молочного производства в республике на 6-7 процентов в год. Однако, этот рост не может быть обеспечен на пустом месте. Да, сейчас многие хозяйства добиваются результатов за счет оттачивания технологии, но эти возможности скоро себя исчерпают. Необходимо увеличение поголовья, новые животноводческие комплексы, поэтому сейчас правительством республики рассматриваются возможности предоставления дополнительных мер поддержки сельхозпредприятиям, имеющим наибольший потенциал роста.

«К 2030 году в Удмуртии необходимо нарастить производство молока на 700 тысяч тонн в год к имеющемуся миллиону тонн. Таков запрос молокоперерабатывающих предприятий Удмуртии. И, если переработчики не получат этот объем сырья от местных производителей, они будут его покупать в других регионах. А там, как говорится, уже будет решать рынок», — резюмировала Ольга Абрамова.

Напомним, в 2023 году в Удмуртии впервые добились показателя годового производства молока в один миллион тонн. Валовой надой во всех категориях хозяйств составил 1,034 тыс. тонн.