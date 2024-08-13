Причины для изъятия дачных участков и земель под ИЖС назвали в Росреестре

Москва. Стало известно, за какие нарушения можно будет потерять земельный участок под дачу или индивидуальное жилищное строительство в России. Проект постановления об этом разработал Росреестр, пишет Лента.ру.

В частности, участок могут отобрать при отсутствии признаков его освоения: в течение 2 лет не заложен даже фундамент, либо построенный дом не регистрируется на протяжении 5 лет. Причинами для изъятия могут послужить также неиспользование возведенных построек по целевому назначению в течение 3 лет, или наличие в доме серьезных повреждений, например, отсутствие крыши и окон – при условии, что владелец не проводит ремонт в течение 5 и более лет.

Также землю отберут, если владелец допустил замусоривание или зарастание сорняком выше 1 метра более чем половины участка, причем больше 1 года не проводит уборку и покос травы.

Наконец, лишиться надела можно, если 3 года и более не делаешь на нем посадок культурных растений.

Отмечается, что это пока только проект документа, в него могут внести изменения.

В силу нормы содержания земельных участков вступят с 1 марта 2025 года. При этом гражданам дадут 3 года на приведение своих дач в соответствие закону.