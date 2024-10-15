Серебряную медаль Минсельхоза России вручили руководителю агрохолдинга из Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 14 октября состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Как передаёт портал udmurt.ru, в зале ДК «Металлург» собрались около тысячи гостей — ветераны отрасли, сельхозколлективы, официальные лица, и все те, кто связал свою жизнь с сельским хозяйством. Работников агропромышленного комплекса Удмуртии поздравил Александр Бречалов.

В рамках торжественного мероприятия он вручил федеральные награды работникам АПК. Среди них медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени председателю Удмуртпотребсоюза Рауфу Каримову. Ещё шесть Благодарностей президента России — зоотехнику-селекционеру кооператива имени Калинина Дебесского района Светлане Жуйковой, главному зоотехнику-селекционеру «Путь Ильича» Завьяловского района Любови Моториной, главному зоотехнику-селекционеру кооператива «Чутырский» Игринского района Марине Чирковой, зоотехнику-селекционеру «Кипун» Шарканского района Татьяне Макаровой, председателю колхоза имени Мичурина Вавожского района Владимиру Капееву и главе крестьянского хозяйства Собина Н. И. Шарканского района Вере Собиной.

Почётное звание Заслуженного работника сельского хозяйства РФ присвоили председателю СПК колхоза «Удмуртия» Вавожского района Аркадию Юшкову и директору хозяйства «Исток» Шарканского района Фаине Ефремовой.

Серебряную медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» Министерства сельского хозяйства России вручили управляющему акционеру агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» Андрею Шутову. Звание Почётного работника агропромышленного комплекса России присвоили начальнику отдела комплексного развития АПК «Комос Групп» Тамаре Тихоновой. Почётные грамоты Удмуртии Глава вручил директору предприятия «Ува-молоко» Александру Емшанову и водителю кооператива «Звезда» Селтинского района Валерию Журавлёву.