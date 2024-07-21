Почти 4 тысячи гостей побывали на сельскохозяйственной выставке «АгроПро» в Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. Около 4 тыс. гостей и участников собрал сельскохозяйственный форум «АгроПро-2024» в Удмуртии. Масштабное мероприятие состоялось близ села Первомайское в Завьяловском районе, поделился на своих страницах в социальных сетях глава республики Александр Бречалов.

Напомним, межрегиональная выставка «АгроПро» проходит в Удмуртии в пятый раз, подхватив эстафету у традиционного республиканского «Дня поля», который проводился на протяжении около 30 лет. Многоформатный форум является демонстрационной площадкой для последних достижений в отрасли растениеводства и животноводства, отечественного машиностроения, работающего для нужд АПК, а также дискуссионным клубом под открытым небом для специалистов отрасли и представителей научного сообщества.

Помимо делегаций из всех сельских районов Удмуртии на форуме побывали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга, Кировской области и Татарстана. Участникам было представлено более 200 единиц сельхозмашин и агрегатов, включая агробеспилотники, здесь же прошел ежегодный республиканский смотр-конкурс сельскохозяйственных животных.

Так, за звание лучшей коровы года боролись более 80-ти буренок из разных агропредприятий Удмуртии. В итоге звание абсолютной чемпионки было присуждено корове по кличке Райская из сельхозкооператива «Колхоз «Луч» Вавожского района.