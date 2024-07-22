Борьба ученых Удмуртии с болезнью Альцгеймера и отказ Байдена от гонки за кресло президента США: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Прохладное утро понедельника пробуждает к новым свершениям. Но не будем относиться с прохладцей к последним новостям и взглянем, о чем писали в СМИ и соцсетях в прошедшие выходные.

Вспомнить всё

В Удмуртском госуниверситете разработали компьютерную программу для выявления болезни Альцгеймера. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, электронный продукт в формате виртуальной реальности представляет собой лабиринт, по которому проводят пациента. После этого ему необходимо вернуться в исходную точку.

Ранним признаком болезни Альцгеймера является потеря пространственной памяти и данная технология призвана выявить отклонения уже на первых этапах.

Наставником проекта выступил Сергей Кожевников — кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии, клеточной биологии и биотехнологии УдГУ.

Ранняя версия продукта была заявлена на конкурс «Инновации в реабилитации» фонда Сколково и сейчас проходит тестирование. В будущем планируется доработка оборудования на реальных пациентах.

Восемь ведер — не предел

Корова по кличке Хандия из сельхозкооператива (колхоза) «Удмуртия» Вавожского района признана самой продуктивной в Удмуртии по итогам 2023 года. Об этом сообщает администрация района со ссылкой на журнал «Агропром Удмуртии».

Рекорд Хандии был подтвержден на 66-м координационно-методическом совете по племенной работе с молочным скотом, который состоялся в Уфе. За прошлый год вавожская буренка дала 17 743 кг молока, а на одной из контрольных доек от коровы получили 83 кг молока за сутки.

На копыта рекордсменке наступают её подруги по стаду: сейчас в дойном стаде колхоза «Удмуртия» содержатся особи, дающие по 73–75 кг молока за день.

Махну серебряным тебе крылом

Для авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» после его длительного ремонта начали формировать новый летный состав. Сейчас собирается костяк отдельных корабельных истребительных авиаполков, которые будут выполнять полеты на авианосец. Как пишут «Известия», об этом изданию сообщили источники в Минобороны России. По их словам, тренировки проводятся над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

За семь лет, что «Кузнецов» находится в ремонте, многие пилоты ушли на пенсию, а те, кто пришли им на смену, не имеют практического опыта полета с авианосца, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Скорее всего, там очень мало осталось летчиков, которые еще помнят, как садиться на палубу авианосца. Семь лет — срок большой. Сейчас создается костяк пилотов, которые, по сути, заново будут осваивать искусство посадки на корабль», — пояснил он.

Молодым везде у нас дорога

Действующий глава Белого дома Джо Байден заявил о решении сняться с предвыборной гонки за пост президента США. Свой отказ от борьбы за кресло главы государства он пообещал объяснить на днях, сообщает «Интерфакс».

«Хотя я намеревался добиваться переизбрания, верю, что в интересах моей партии и страны — снять кандидатуру и сфокусироваться на исполнении моих обязанностей в качестве президента до конца срока», — написал Байден в социальной сети X.

До этого в кругах Демократической партии стали всё активнее муссироваться призывы к Байдену отказаться от участия в выборной кампании. Политик стал терять популярность после провальных дебатов со своим оппонентом, экс-президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что в течение недели Байден выступит с заявлением, где объяснит своё решение.