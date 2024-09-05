Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Из-за переувлажнения почвы на полях в Удмуртии ввели режим «Повышенная готовность»

14:25, 05 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за переувлажнения почвы на полях в Удмуртии ввели режим «Повышенная готовность»
14:25, 05 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
533
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство
Фото: unsplash.com (Malin K.)
533
0

В августе в регионе полегли посевы.

Ижевск. Удмуртия. На сельскохозяйственных полях Удмуртии ввели режим функционирования «Повышенная готовность». Об этом сообщается в распоряжении главы Удмуртии от 4 сентября 2024 года. 

Режим начал действовать с 08:00 5 сентября. Его ввели из-за опасного гидрометеорологического явления в период уборочных работ — переувлажнения почвы. Из-за этого в августе произошло полегание посевов и прорастание зерна на корню.

Главам районов рекомендовано создать муниципальные комиссии по обследованию посевов, чтобы подготовить документы по определению площади пострадавших сельскохозяйственных угодий и величины нанесённого ущерба.  

14:25, 05 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
533
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство