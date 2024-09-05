Из-за переувлажнения почвы на полях в Удмуртии ввели режим «Повышенная готовность»

Ижевск. Удмуртия. На сельскохозяйственных полях Удмуртии ввели режим функционирования «Повышенная готовность». Об этом сообщается в распоряжении главы Удмуртии от 4 сентября 2024 года.

Режим начал действовать с 08:00 5 сентября. Его ввели из-за опасного гидрометеорологического явления в период уборочных работ — переувлажнения почвы. Из-за этого в августе произошло полегание посевов и прорастание зерна на корню.

Главам районов рекомендовано создать муниципальные комиссии по обследованию посевов, чтобы подготовить документы по определению площади пострадавших сельскохозяйственных угодий и величины нанесённого ущерба.